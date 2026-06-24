Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/06/2026

Nesta quarta-feira, algumas situações pedirão encerramento, enquanto outras revelarão novas possibilidades aos nativos Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A quarta-feira trará uma energia de força interior, decisões importantes e transformação. As cartas do tarot mostram que será um dia para equilibrar razão e emoção, enfrentar desafios com maturidade e reconhecer caminhos que podem levar a mais crescimento. Algumas situações pedirão encerramento, enquanto outras revelarão novas possibilidades.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rei de Espadas

O dia do ariano favorecerá decisões estratégicas, clareza e uma postura mais racional Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

Segundo a carta “Rei de Espadas”, o dia favorecerá decisões estratégicas, clareza e uma postura mais racional diante das situações. No amor, poderá precisar conversar com sinceridade e estabelecer limites para construir relações mais equilibradas. Na carreira, sua inteligência e capacidade de liderança ajudarão a resolver desafios e tomar boas decisões. Sua saúde melhorará quando você evitar carregar preocupações excessivas. Entre amigos, sua opinião será valorizada, mas lembre-se de ouvir tanto quanto fala.

Touro — 10 de Espadas

O taurino sentirá necessidade de deixar para trás aquilo que pesa Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de uma fase desgastante e a necessidade de deixar para trás aquilo que pesa. No amor, uma situação poderá chegar ao fim ou exigir uma mudança profunda para que algo mais saudável surja. Na carreira, dificuldades antigas começarão a perder força e abrirão espaço para novos planos. Sua saúde pedirá descanso e recuperação emocional. Entre amigos, valorize quem permanece ao seu lado nos momentos mais difíceis.

Gêmeos — Rainha de Paus

O dia chegará com confiança, criatividade e uma energia magnética para o geminiano Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

A carta “Rainha de Paus” indica que o dia chegará com confiança, criatividade e uma energia magnética para você se destacar. No amor, seu charme estará em alta e poderá favorecer novas aproximações ou fortalecer uma relação existente. Na carreira, sua iniciativa e suas ideias poderão chamar atenção e abrir portas. Sua saúde melhorará quando você direcionar energia para atividades que tragam prazer. Entre amigos, sua presença será inspiradora e cheia de entusiasmo.

Câncer — 9 de Paus

A cautela ajudará o canceriano a escolher relações mais seguras e verdadeiras Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

A carta “9 de Paus” mostra resistência, aprendizado e a importância de proteger sua energia. No amor, você estará mais cauteloso(a), ajudando a escolher relações mais seguras e verdadeiras. Na carreira, os desafios exigirão persistência, mas sua experiência será essencial para superar obstáculos. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus limites e não se sobrecarregar. Entre amigos, selecione bem em que coloca sua dedicação.

Leão — A Força

A confiança do leonino ajudará a conquistar espaço e lidar com desafios na carreira Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

A carta “A Força” traz coragem, equilíbrio emocional e poder para superar situações com maturidade. No amor, a paciência e o carinho serão fundamentais para fortalecer vínculos e resolver diferenças. Na carreira, sua confiança ajudará a conquistar espaço e lidar com desafios. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre ação e descanso. Entre amigos, sua energia acolhedora poderá inspirar e unir pessoas.

Virgem — Os Enamorados

O dia favorecerá escolhas importantes e conexões que mexem com o coração do virginiano Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

Segundo a carta “Os Enamorados”, o dia favorecerá escolhas importantes e conexões que mexem com o coração. No amor, decisões poderão surgir e pedir para alinhar sentimentos e valores antes de seguir adiante. Na carreira, parcerias e acordos serão importantes para abrir novos caminhos. Sua saúde melhorará quando você buscar harmonia entre suas necessidades e responsabilidades. Entre amigos, relações sinceras tenderão a se fortalecer.

Libra — A Estrela

Sonhos e projetos do libriano poderão ganhar mais inspiração e direção Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz esperança, renovação e uma sensação de que os caminhos começarão a se iluminar. No amor, haverá uma energia favorável para cura, reconciliação e novas possibilidades afetivas. Na carreira, sonhos e projetos poderão ganhar mais inspiração e direção. Sua saúde melhorará quando você recuperar a confiança e cuidar da autoestima. Entre amigos, sua presença transmitirá leveza e boas energias.

Escorpião — 9 de Espadas

O dia do escorpiano exigirá atenção com pensamentos que geram medo, ansiedade ou insegurança Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Espadas”, o dia pedirá atenção aos pensamentos que geram medo, ansiedade ou insegurança. No amor, evite deixar que preocupações dominem a relação e procure expressar o que sente. Na carreira, não permita que dúvidas internas impeçam você de agir diante das oportunidades. Sua saúde emocional melhorará quando você descansar e liberar tensões acumuladas. Entre amigos, conversar poderá trazer acolhimento e novas perspectivas.

Sagitário — 9 de Ouros

O sagitariano tenderá a buscar relações que respeitem sua liberdade Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

A carta “9 de Ouros” favorece autonomia, conquistas e valorização pessoal. No amor, você tenderá a buscar relações que respeitem sua liberdade e tragam satisfação verdadeira. Na carreira, esforços anteriores poderão trazer reconhecimento e uma sensação de realização. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e qualidade de vida. Entre amigos, sua independência chamará atenção, mas não se esqueça de compartilhar momentos.

Capricórnio — O Enforcado

Na carreira, uma nova perspectiva poderá revelar soluções que o capricorniano ainda não tinha percebido Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

A carta “O Enforcado” indica que o dia pedirá pausa, reflexão e uma mudança na forma de enxergar algumas situações. No amor, talvez seja necessário esperar o momento certo antes de tomar decisões importantes. Na carreira, uma nova perspectiva poderá revelar soluções que você ainda não tinha percebido. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e respeitar seu próprio ritmo. Entre amigos, evite se cobrar tanto e permita-se receber apoio.

Aquário — Rei de Ouros

A dedicação do aquariano poderá trazer crescimento, reconhecimento e maior estabilidade financeira Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

A carta “Rei de Ouros” traz estabilidade, segurança e a construção de algo duradouro. No amor, atitudes concretas e confiança serão mais importantes do que grandes declarações. Na carreira, sua dedicação poderá trazer crescimento, reconhecimento e maior estabilidade financeira. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada. Entre amigos, você poderá ser visto(a) como alguém confiável e presente.

Peixes — O Mago

O pisciano terá mais abertura para criar experiências e demonstrar seus sentimentos Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock