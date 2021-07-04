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Nesta segunda (5)

Cariacica abrirá 2,5 mil vagas para vacinar quem tem mais de 35 anos

O agendamento estará aberto a partir das 14 horas por meio do site vacina.cariacica.es.gov.br. Também vão estar disponíveis para agendamento de vagas para segunda dose da AstraZeneca (70 dias de intervalo entre 1ª e 2ª dose)

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2021 às 16:23
Vacina Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), abre nesta segunda-feira (5) agendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais, sem comorbidades. Serão disponibilizadas 2,5 mil doses do imunizante.
O agendamento estará aberto a partir das 14 horas por meio do site vacina.cariacica.es.gov.br. Também vão estar disponíveis para agendamento de vagas para segunda dose da AstraZeneca (70 dias de intervalo entre 1ª e 2ª dose).
As vacinas serão aplicadas nas unidades de saúde ao longo desta semana. A prefeitura informou que assim que novas doses forem repassadas, abrirá novos agendamentos.

AGENDAMENTO EM CACHOEIRO NESTE DOMINGO (4)

município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, abre neste domingo (4), às 20h, agendamento online de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 35 a 49 anos. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, serão disponibilizadas 9 mil vagas.

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Cachoeiro abre agendamento para vacinação acima de 35 anos neste domingo (4)

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