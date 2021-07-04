Cariacica abrirá 2,5 mil vagas para vacinar quem tem mais de 35 anos

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), abre nesta segunda-feira (5) agendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais, sem comorbidades. Serão disponibilizadas 2,5 mil doses do imunizante.
O agendamento estará aberto a partir das 14 horas por meio do site vacina.cariacica.es.gov.br. Também vão estar disponíveis para agendamento de vagas para segunda dose da AstraZeneca (70 dias de intervalo entre 1ª e 2ª dose).
As vacinas serão aplicadas nas unidades de saúde ao longo desta semana. A prefeitura informou que assim que novas doses forem repassadas, abrirá novos agendamentos.
AGENDAMENTO EM CACHOEIRO NESTE DOMINGO (4)
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, abre neste domingo (4), às 20h, agendamento online de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 35 a 49 anos. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, serão disponibilizadas 9 mil vagas.