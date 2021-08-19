Cariacica abre nesta quinta (19) agendamento para público a partir dos 18 anos

Cariacica abre nesta quinta (19) novo agendamento para o público a partir dos 18 anos

Serão disponibilizadas 2 mil doses para este público e a aplicação ocorre neste sábado (21), "Dia D" da vacinação em todo o Estado.

Com as novas vagas, o município de Cariacica atinge a marca de 20 mil doses destinadas ao público 18+, uma vez que nesta quarta-feira (18) foram disponibilizadas 18 mil doses.