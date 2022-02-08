Capixaba que desapareceu após surto em Paris é encontrado

Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, está desaparecido desde o dia 23 de janeiro Crédito: Arquivo pessoal

Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, desapareceu na capital da França no dia 23 de janeiro. Na última semana, a polícia francesa encontrou o celular do estudante capixaba.

Nesta segunda, o irmão, Pedro Henrique de Freitas, postou uma foto de Robson. Na ocasião, ele não disse onde o irmão foi encontrado ou o que ele contou.

"Deus sempre esteve cuidando de você meu irmão! Estamos indo te buscar, vamos te trazer pra casa", escreveu na rede social.

CARTAZ NA RUA

“Ele viu um cartaz com a foto dele na rua, pediu ajuda a um rapaz e me ligaram. Conversei com ele. Está um pouco magro, nervoso, agitado, mas está na casa de um primo em Paris e está bem”, contou a irmã.

Cyntia e o irmão, Pedro Henrique de Freitas, que mobilizaram as redes sociais em busca de informações que levassem ao irmão, se preparam para buscar Robson na França.

Irmão postou em rede social que o capixaba foi encontrado Crédito: Reprodução Facebook

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DESAPARECIMENTO

O drama da família de Ibatiba, no Espírito Santo, começou no dia 23 de janeiro. Robson morava na Irlanda, mas abandonou o país após um primeiro surto, no dia 21. Segundo os relatos dos irmãos Pedro Henrique de Freitas e Cyntia de Freitas, Robson embarcou para a França por acreditar que a máfia irlandesa estava atrás dele.

Com a constatação do episódio de surto, os irmãos o convenceram a retornar ao Brasil para realizar o tratamento médico. O voo sairia do Aeroporto Charles de Gaulle no dia 22, às 20h, com chegada prevista em solo brasileiro para 6h35 de domingo, no horário de Brasília.

Quando aguardava na sala de teste de Covid-19 do aeroporto parisiense, Robson entrou em outro surto, acreditando novamente que estava sendo perseguido. Em contato com os irmãos, alegou que estava com crise de ansiedade e, portanto, sem condições de embarcar.

"O Robson morava sozinho [na Irlanda], em um quarto alugado de uma casa de família. Os surtos são recentes, foi o segundo até hoje", disse Cyntia de Freitas, irmã de Robson, após o desaparecimento.

De acordo com os irmãos, Robson teria dado entrada em uma clínica da região após sair do aeroporto, ao lado do Hospital Saint-Anne. Foi a partir da saída dele da clínica que a família não conseguiu mais contato com Robson.