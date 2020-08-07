Morador de Alegre, Brenno Aguiar Alvarenga Martins Crédito: Reprodução/Redes sociais

A família do pequeno Brenno Aguiar Alvarenga Martins, de apenas 9 anos, está em contagem regressiva. O morador de Alegre , Região do Caparaó, possui Anemia Fanconi (AF), uma doença genética rara e encontrou um doador compatível. Nesta semana, a data do transplante foi informada à família, que viaja no próximo dia 17 para Curitiba, no estado do Paraná

Your browser does not support the audio element. Capixaba com doença rara vai receber medula de doador da Alemanha

Segundo a mãe de Brenno, Suelen Aguiar Rodrigues, foi definida a data do transplante para dia 15 de setembro, mas a viagem para o Sul do país acontece já no próximo dia 17. Iremos antes para a preparação dele para o transplante de medula. Neste período, conseguimos vaga em uma casa de apoio. Depois, vamos passar um tempinho no hospital, conta a mãe de Brenno.

O menino vai fazer o tratamento no Hospital das Clínicas de Curitiba e após o procedimento permanecerá na cidade por 100 dias, para monitoramento de seu quadro clínico. Para custear as despesas durante o período, a família promoveu uma rifa e conseguiu R$ 10 mil. A expectativa é de que a mãe e o pequeno retornem para casa somente em dezembro.

Outra notícia que a família recebeu da unidade é de que o doador é da Alemanha. Apesar da apreensão, segundo a mãe, a expectativa é que tudo corra bem. Agora, é fé em Deus e fica o medo, pois é um procedimento muito invasivo, mas é cofiar em Deus que vai dar tudo certo, disse Suelen.

DOAÇÃO

Ele estuda e leva uma vida normal, apesar dos cuidados para que ele não se machuque. Isso por que o número de hemácias de Brenno é baixa, e sofrer acidentes pode o colocar em situação de risco.

No ano passado, a família mobilizou a região para que o maior número de pessoas doasse sangue e fizessem o cadastro de medula, junto ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes).

A DOENÇA

A Anemia de Fanconi (AF), também chamada de Síndrome da Pancitopenia de Fanconi, é uma doença genética. Acredita-se que a doença atinge um em cada 100 mil indivíduos nascidos vivos.