Como identificar e como evitar doenças cardíacas durante a pandemia

Como evitar e como identificar os sinais de problemas cardíacos durante a pandemia Crédito: Pixabay

Segundo Abaurre, as pessoas devem estar atentas às dores no peito, no braço e no estômago, além de possível sudorese fria, náuseas, dores no pescoço e na mandíbula, falta de ar e cansaço. "Geralmente os sintomas pioram com o esforço físico, mas podem acontecer mesmo em repouso. Devem ser valorizados os sintomas principalmente em quem tem fatores de risco, ou seja, pessoas que sejam tabagistas, hipertensas, diabéticas, dislipidêmicas, obesas, sedentárias e com história de parentes de primeiro grau com infarto ou morte súbita", enumerou.

"Os sinais mais importantes para perceber a doença coronariana são queimação, peso, ardência no peito, especialmente quando a pessoa faz uma atividade física, mesmo em casa, por exemplo, caminhando de um cômodo para o outro, ou em casa que tem escada, quando sobe um lance de escadas e sente um cansaço ou falta de ar desproporcional ou até dor" Diogo Barreto - Médico cardiologista

De acordo com ele, a pressão alta e a diabetes geralmente evoluem para um grau de insuficiência cardíaca ou mesmo de doença arterial coronariana. "Nestes casos, o indivíduo precisa procurar o serviço de saúde, porque isso pode piorar rapidamente e a pessoa pode se expor ao risco de ter um infarto. Um dos sintomas mais comuns em um quadro de insuficiência cardíaca é o cansaço excessivo. Às vezes tomando um banho a pessoa já se cansa, ou mesmo não aguenta dormir com travesseiro baixo, precisa colocar dois ou três travesseiros, porque à noite acorda com falta de ar. Inchaço nas pernas também pode ser um sinal".

Em resumo, os principais sintomas que podem indicar um problema cardíaco e que devem levar quem sente a buscar atendimento médico são:

Dores no peito, braço e estômago;

Suar frio;

Náuseas;

Dores no pescoço e na mandíbula;

Falta de ar;

Cansaço;

Queimação, peso e/ou ardência no peito;

Pressão alta;

COMO MANTER A SAÚDE CARDIOVASCULAR DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL

Para a médica Patrícia Abaurre, manter uma alimentação saudável, atividades físicas, yoga e terapias relaxantes, que diminuam o estresse, são formas de se cuidar em casa e contribuir para a saúde cardiovascular. "Deve-se lembrar que as mortes em casa por causas cardiovasculares aumentaram muito com a pandemia, por medo de não procurar o pronto-socorro, para não pegar a Covid-19. Algo em torno de 30% a 50%."

E quem não procura logo o serviço médico, acaba chegando mais grave e tendo mais complicações", alertou.

O médico Diogo Barreto explica ainda que é possível recorrer aos exercícios físicos que podem ser feitos dentro de casa. "Mesmo em casa existem algumas atividades físicas, como polichinelo, e também existem aplicativos ensinando exercícios para se manter ativo. Além da atividade física, que faz bem para o coração, deve-se optar por uma alimentação saudável. Com mais tempo em casa, é possível investir em preparar um alimento mais saudável, com frutas e legumes, e evitar comer carboidratos", ressaltou.