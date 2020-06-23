Menino com doença rara no ES encontra doador de medula compatível

Brenno Aguiar Alvarenga Martins, de 9 anos, morador de Alegre foi diagnosticado com Anemia Fanconi Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A angustiante espera por um doador de medula óssea deu lugar ao sentimento de alegria para a família do pequeno Brenno Aguiar Alvarenga Martins, de apenas 9 anos. Morador de Alegre , região do Caparaó, ele foi diagnosticado há quatro anos com Anemia Fanconi (AF), uma doença genética rara. Nesta terça-feira (23), a família recebeu a notícia do encontro de um doador compatível.

Segundo a mãe de Brenno, Suelen Aguair Rodrigues, a boa notícia foi dada pelos médicos que acompanham o caso do menino, durante uma consulta no Hospital das Clínicas de Curitiba, no Paraná, no Sul do país. Viemos para uma consulta e contaram que acharam duas pessoas compatíveis e estão prevendo o transplante em agosto. Foi uma alegria muito grande. O sentimento é de gratidão por este milagre, revela a mãe.

Segundo Suelen Aguair Rodrigues, o filho é albino, possui baixa visão e tem cardiopatia congênita. Ela conta que o menino estuda e leva uma vida normal, apesar dos cuidados para que ele não se machuque. Isso porque o número de hemácias de Brenno é baixo e sofrer acidentes pode colocá-lo em situação de risco.

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes). No ano passado, a família mobilizou a região para que o maior número de pessoas doassem sangue e fizessem o cadastro de medula, junto ao(Hemoes).

Ela fala da importância do gesto de se tornar um doador de medula. Para as mães que estão hoje nesta fila, diria que não percam a fé em Deus. É preciso acreditar que vai acontecer. Quando a gente não tem mais força, ele coloca sua mão e nos levanta. E, para as pessoas que ainda não são doadoras, que possam se tornar um dia. Há muitos adultos e crianças à espera desse milagre e só depende de dizer sim à doação de medula, disse Suelen Aguair.

A DOENÇA

A Anemia de Fanconi (AF), também chamada de Síndrome da Pancitopenia de Fanconi, é uma doença genética. Acredita-se que a doença atinge um em cada 100 mil indivíduos nascidos vivos. A frequência no Brasil ainda é desconhecida. Essa doença se caracteriza principalmente por um comprometimento da medula que leva a uma falência medular progressiva.

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