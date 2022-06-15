Capivara dá trabalho, mas é resgatada na areia da Praia da Costa

A capivara deu trabalho após ser encontrada na areia da Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV

Segundo a prefeitura, o resgate foi realizado pela Diretoria de Bem Estar Animal após ser acionada pela ouvidoria e contou com apoio da Polícia Militar Ambiental e de moradores.

De acordo o veterinário e diretor do Bem Estar Animal, Celso Christo, a capivara é adulta e estava com pequenas escoriações na região lombar. O roedor resgatado foi encaminhado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), onde animais silvestres resgatados são atendidos e, em seguida, soltos no habitat deles.