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Em Vila Velha

Capivara dá trabalho, mas é resgatada na areia da Praia da Costa

Na manhã desta quarta (15), o roedor adulto foi encontrado na faixa de areia. Uma equipe foi acionada para retirar o bicho e encaminhá-lo a um centro de reabilitação

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 13:18

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 jun 2022 às 13:18
Vila Velha
A capivara deu trabalho após ser encontrada na areia da Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV
Após uma lontra (que infelizmente morreu) ter dado trabalho para ser resgatada nesta semana nas ruas do Centro de Vitória, outro animal pouco convencional no dia a dia urbano deu o ar da graça na Grande Vitória. Desta vez, do outro lado da Terceira Ponte, uma capivara foi resgatada na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (15).
Segundo a prefeitura, o resgate foi realizado pela Diretoria de Bem Estar Animal após ser acionada pela ouvidoria e contou com apoio da Polícia Militar Ambiental e de moradores.
De acordo o veterinário e diretor do Bem Estar Animal, Celso Christo, a capivara é adulta e estava com pequenas escoriações na região lombar. O roedor resgatado foi encaminhado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), onde animais silvestres resgatados são atendidos e, em seguida, soltos no habitat deles.
Caso se depare com um bicho desta espécie ou qualquer outro silvestre que necessite de resgate, a orientação da PMVV é entrar em contato com Bem Estar Animal pelo telefone (27) 3149-7270 ou pela Ouvidoria, no telefone 162. A Polícia Ambiental também pode ser acionada via 190.

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