Na última sexta (20), este homem foi preso roubando uma bicicleta em Jardim Camburi. Dois dias depois, ele foi até a PM para pedir ajuda contra o vício em drogas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No domingo (22), o mesmo homem novamente esteve na companhia de policiais, mas diferentemente da situação anterior, não se tratava de uma nova prisão ou algo do tipo. Derrotado pelo vício em drogas, ele foi espontaneamente à sede da 12ª Companhia Independente, que fica em Jardim Camburi, para pedir ajuda. No local, o homem confessou que roubava para poder comprar drogas.

Your browser does not support the audio element. Cansado de roubar para manter vício, homem pede ajuda à PM no ES

O comandante da 12ª Cia de Jardim Camburi, o major Gustavo, explicou que a iniciativa surpreendeu até mesmo os policiais, que se comoveram com a história relatada e mobilizaram-se para ajudar o dependente.

"Para a nossa surpresa, no último domingo ele foi até a delegacia nos procurar pera pedir ajuda. Ele confessou ser usuário de drogas, disse que precisava se internar porque era dependente. Caso nada fosse feito, ele admitiu que voltaria a roubar para manter o vício em entorpecentes. Houve então uma mobilização dos nossos policiais, que também participam de atividades religiosas, e ele foi acolhido em um abrigo em Guarapari", explicou o major em entrevista à TV Gazeta.

Após a "força-tarefa" dos militares, nesta segunda-feira (23) o rapaz foi levado pelos próprios policiais para um centro de reabilitação em Guarapari onde iniciou o tratamento para superar o vício.

REDE COMUNIDADE SEGURA

Jardim Camburi é um dos bairros da capital capixaba que conta com o Projeto Comunidade segura, na qual a Polícia Militar é mais rapidamente acionada e mobilizada para ocorrências. Foi por meio deste canal que os policiais conseguiram prender o então assaltante, que dias depois foi pedir ajuda para se tratar.

A iniciativa do dependente químico surpreendeu até mesmo o chefe da 12ª Cia da PM, o major Gustavo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"O projeto Rede Comunidade Segura é muito simples. São recursos que temos preventivamente para patrulhar melhor nosso bairro e que fica em plantão por 24 horas, por meio de um telefone próprio à disposição da sociedade. Nós fazemos uma capacitação dos condomínios, através de uma série de procedimentos, sendo que um deles são reuniões com os condôminos (moradores). Nós explicamos uma série de medidas positivas que eles podem ter para ajudar a polícia a tratar melhor a própria segurança", detalhou o chefe da companhia.

Em Jardim Camburi, o contato é pelo número (27) 3636-7318. Outros bairros de Vitória, como Bento Ferreira, e Laranjeiras, na Serra, já contam com a iniciativa. A PM orienta que lideranças comunitárias procurem pela instituição para agilizar o projeto na respectiva região.