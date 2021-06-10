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Bairro Bandeirantes

Caminhão derruba seis postes e moradores ficam sem energia em Cariacica

Acidente aconteceu por volta das 20h desta quarta-feira (9). Moradores e comerciantes do bairro ficaram sem energia elétrica durante toda a noite
Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

10 jun 2021 às 10:24

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 10:24

Caminhão arrastou fiação e derrubou seis postes em Cariacica
Caminhão arrastou fiação e derrubou seis postes em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um caminhão derrubou seis postes na Rua Itarana, no bairro Bandeirantes, em Cariacica, por volta das 20h desta quarta-feira (9). Devido ao acidente, moradores e comerciantes do bairro ficaram sem energia elétrica durante toda a noite.
Segundo relato de moradores, o caminhão seguia pela Rodovia Leste-Oeste, mas, devido a uma obra na via, seguiu para o interior do bairro na tentativa de fazer um desvio do trecho.
No entanto, o contêiner que ele carregava era alto e atingiu a fiação que cortava a rua, arrastando os postes que sustentavam a fiação elétrica, telefônica e de internet.
aminhão arrastou fiação e derrubou seis postes em Cariacica
aminhão arrastou fiação e derrubou seis postes em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Além da falta de energia, teve poste que caiu sobre a casa de moradores. "A gente assistia TV quando começou a cair tudo, pegando fogo e meu filho gritando de medo. Foi um susto", contou a moradora Ana Cláudia.
A situação também preocupa comerciantes da região que estão perdendo produtos congelados devido à falta de energia elétrica.
Até o início desta manhã de quinta-feira (10), os fios e postes ainda estavam caídos na rua. A concessionária de energia esteve no local na noite do acidente e deu início à substituição dos postes.

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