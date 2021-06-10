Caminhão derruba seis postes e moradores ficam sem energia em Cariacica

Caminhão arrastou fiação e derrubou seis postes em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

caminhão derrubou seis postes na Rua Itarana, no bairro Bandeirantes, em Umna Rua Itarana, no bairro Bandeirantes, em Cariacica , por volta das 20h desta quarta-feira (9). Devido ao acidente, moradores e comerciantes do bairro ficaram sem energia elétrica durante toda a noite.

Segundo relato de moradores, o caminhão seguia pela Rodovia Leste-Oeste, mas, devido a uma obra na via, seguiu para o interior do bairro na tentativa de fazer um desvio do trecho.

No entanto, o contêiner que ele carregava era alto e atingiu a fiação que cortava a rua, arrastando os postes que sustentavam a fiação elétrica, telefônica e de internet.

aminhão arrastou fiação e derrubou seis postes em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Além da falta de energia, teve poste que caiu sobre a casa de moradores. "A gente assistia TV quando começou a cair tudo, pegando fogo e meu filho gritando de medo. Foi um susto", contou a moradora Ana Cláudia.

A situação também preocupa comerciantes da região que estão perdendo produtos congelados devido à falta de energia elétrica.