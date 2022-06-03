Caminhão derruba poste e motociclista é atingida em rodovia na Serra

Um caminhão derrubou um poste, na noite desta quinta-feira (3), na Serra, na Grande Vitória, em frente a uma faculdade que fica na rodovia ES-010. Os fios ficaram espalhados na pista e a via foi interditada. Os motoristas tiveram que passar por dentro dos bairros Laranjeiras ou Bicanga. Um trecho da rodovia ficou sem energia.
Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), uma motociclista que seguia logo atrás do caminhão não conseguiu parar e bateu, mas o caminhoneiro não prestou socorro.
"Ela estava no sentido Vitória - Jacaraípe. Na hora que o caminhão passou no sentido contrário, puxou a fiação que derrubou o poste. Ela não conseguiu desviar a tempo. Infelizmente ela bateu e se machucou. Ele [o motorista] percebeu a situação, se aproximou, segundo relatos de terceiros que estavam no local e avisaram a ele que o caminhão estava com a caçamba levantada. Mas, infelizmente, ele não parou. Posteriormente, vai ser investigado", falou Fernandes.
Ainda durante a noite, uma equipe da concessionária de energia recolheu o poste derrubado e colocou um novo no lugar.
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.