Caminhão cai de ribanceira e destrói parte de casa em Alfredo Chaves

Um caminhão-caçamba saiu da estrada, despencou de uma ribanceira e atingiu uma casa na localidade de Carolina, interior de Alfredo Chaves , na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros , apenas do motorista do veículo ficou ferido no acidente.

Caminhão cai de barranco e atinge casa em Alfredo Chaves

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no local, os militares se depararam com um caminhão, que caiu de uma ribanceira de aproximadamente seis metros de altura.

Para a Polícia Militar , que também foi acionada, populares informaram que ao passar pela estrada de chão, o peso do veículo fez com que a lateral da via cedesse e despencou de um barranco.

O veículo bateu na parede dos fundos de uma residência e foram danificados um quarto, cozinha, área de serviço, área da piscina e diversos móveis da residência. Na casa, segundo a polícia, nenhum morador ficou ferido.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos com a queda e quando os bombeiros chegaram ao local, já estava sendo atendido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Pronto Atendimento do município.

De acordo com os bombeiros, a rua por onde o caminhão passava apresentava uma rachadura e, por isso, foi isolada pelos militares. A residência atingida pelo caminhão também foi isolada e a Defesa Civil Municipal foi informada para avaliar a segurança da via e do imóvel.