Giliard Scota, sofreu um acidente a poucos quilômetros onde o filho dele perdeu a vida na ES 261, entre Fundão e Santa Teresa Crédito: Redes Sociais

O motorista Giliard Scota morreu após um acidente provocado por um condutor embriagado neste sábado (14), na rodovia ES 261, em Santa Teresa região Serrana do Espírito Santo . A história, que por si só já é chocante, fica ainda mais triste quando se observa o lugar onde tudo aconteceu: na mesma estrada onde o filho de Giliard, mais conhecido como Vinicios, perdeu a vida em abril de 2021, também enquanto pilotava uma motocicleta.

Lápide em homenagem ao jovem Giliard Vinicios Scota, às margens de rodovia em Penha, Santa Teresa Crédito: Fernando Madeira

Segundo testemunhas, Giliard estava trafegando de motocicleta a caminho da casa da mãe, quando foi atingido de frente por um veículo de passeio, na tarde de sábado. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da região e depois transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória , mas não resistiu. A família recebeu a notícia da morte logo cedo, no domingo (15).

De acordo com a Polícia Militar , os agentes foram chamados para o local do acidente e souberam que o motorista do carro havia fugido sem prestar socorro. Por sorte, testemunhas sabiam onde ele morava.

Your browser does not support the audio element. Motorista morre após acidente na mesma rodovia em que perdeu o filho no ES

Os policiais foram ao local indicado e encontraram o veículo com amassados no lado do motorista. O condutor atendeu os militares e alegou que seguia de Penha para o Centro, juntamente com outro homem, quando a moto saiu de uma choperia e entrou na frente do carro dele, pela contramão.

O homem chegou a relatar que jogou o carro para a canaleta para desviar da moto, mas não teria dado tempo. Ele ainda relatou que fugiu do local, pois estava com medo de ser agredido.

O motorista, de 67 anos, fez o teste do bafômetro e o resultado deu positivo. Ele confirmou que havia bebido uma taça de vinho e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz. Ainda segundo a PM, o condutor estava com a carteira de habilitação suspensa desde 2018.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa qualificada por omissão de socorro, fuga do local do acidente de trânsito e embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz

Amigos lamentam o caso

A morte de Giliard deixou muita gente com saudade. A Prefeitura de Santa Teresa, onde ele trabalhava como motorista, publicou nas redes sociais uma mensagem de luto convidando todos para uma oração durante o cortejo fúnebre, que aconteceu na tarde desta segunda-feira (16).

A Prefeitura de Santa Teresa lamentou a morte de Giliard, que era motorista da administração Crédito: Redes Sociais

Cristiano George já trabalhou com Giliard e falou um pouco sobre o amigo: "Um dos melhores motoristas da prefeitura, um dos mais competentes, mais corretos com horário, sem preocupação de trabalhar a mais, a menos, fim de semana. Era um motorista exemplar nos cuidados de limpeza com os veículos que dirigia, muito correto nas atribuições profissionais. Nunca surgiu nenhuma queixa contra ele, pelo contrário".

Na publicação da prefeitura, muitas mensagens de condolências. "Muito triste isso... Um jovem tendo sua vida ceifada pela irresponsabilidade de um desumano... Que Deus conforte o coração de toda a família e amigos", escreveu uma internauta.

Lápide para homenagear filho

O local da lápide montada por Giliard para homenagear o filho Vinicios, na BR 261, fica a cerca de 10 quilômetros de onde ele foi atingido neste sábado.

Como publicado por A Gazeta, o jovem Giliard Vinicios Scota tinha 21 anos quando morreu. Na ocasião, o pai assistiu ao último suspiro do filho bem ali, na canaleta da estrada, ao lado de uma moto destruída e dois carros capotados, definido por ele como "um cenário de guerra".

O jovem Giliard Vinicios Scota com a moto de 600 cilindradas, com a qual sofreu o acidente em 2021 em Santa Teresa Crédito: Acervo familiar