Câmera flagra momento em que cachorro é atropelado na Serra

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança flagrou o atropelamento de um cachorro que estava deitado em uma rua do bairro Castelândia, na Serra, nesta quinta-feira (25). De acordo com informações da TV Gazeta, divulgadas no ES 1 desta sexta-feira (26), a mulher que dirigia o carro chegou a dar ré e conversar com pessoas que estavam no local, mas logo teria ido embora sem prestar socorro. Veja o vídeo: