Câmera flagra momento em que cachorro é atropelado na Serra

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança flagrou o atropelamento de um cachorro que estava deitado em uma rua do bairro Castelândia, na Serra, nesta quinta-feira (25). De acordo com informações da TV Gazeta, divulgadas no ES 1 desta sexta-feira (26), a mulher que dirigia o carro chegou a dar ré e conversar com pessoas que estavam no local, mas logo teria ido embora sem prestar socorro. Veja o vídeo:
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, o animal, chamado de Negão, é mascote dos moradores da rua, que chegaram a providenciar uma casinha no local e mantêm as vacinas dele em dia. Após o atropelamento, a comunidade ficou revoltada. O cachorro quebrou uma pata e está sob os cuidados da vizinhança.
Segundo testemunhas o carro que atropelou o animal é da Prefeitura da Serra. Procurada pela reportagem, a administração municipal afirmou que o veículo responsável pelo acidente é de uma empresa terceirizada que presta serviços ao município. Já a empresa, procurada pela TV Gazeta, garantiu que prestará toda a assistência necessária para a recuperação do animal.