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Transporte público

Câmara aprova subsídio e valor de passagem de ônibus é mantido em Colatina

Reajuste aprovado no começo do ano elevou a tarifa em R$ 0,55. Valor cobrado atualmente é de R$ 4,00 nas linhas municipais

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 11:18

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 fev 2022 às 11:18
Ônibus do transporte coletivo municipal em Colatina
A passagem da tarifa urbana de Colatina foi reajustada em R$ 0,55 centavos recentemente Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução
O preço da passagem em Colatina, no Noroeste do Estado, permanecerá o mesmo. Na primeira sessão ordinária do ano, nesta segunda-feira (7), a maioria dos vereadores deu voto favorável ao projeto em que a Prefeitura subsidia R$ 0,10 centavos do valor, que seriam acrescentados ao preço. Com o reajuste aprovado recentemente, o usuário do transporte coletivo passou a pagar R$ 4,00 em linhas urbanas e R$ 5,90 nas interurbanas.
Caso a proposta fosse reprovada pela Câmara Municipal, o valor das linhas que ligam os bairros colatinense chegaria a R$ 4,10. Não haveria o acréscimo aos itinerários que ligam ao interior da cidade.
No ano passado, as passagens custavam R$ 3,45 nas linhas dos bairros e R$ 5,10 nas interurbanas. O novo ajuste, aprovado pelo Conselho Municipal de Transportes, elevou o preço em R$ 0,55 e R$ 0,80 centavos nas tarifas, respectivamente.
O projeto foi enviado pela Prefeitura de Colatina no mês passado, que propôs a arcar com o subsídio, porém os vereadores estavam de férias e a proposta não pode ser colocada em pauta. No documento enviado pelo prefeito Guerino Balestrassi (PSC) à Câmara, não há detalhamentos sobre o custeio da composição da tarifa.
Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que a expectativa do custo mensal do subsídio é na ordem de R$ 80 mil  e cerca de R$ 960 mil anuais.  A administração esclareceu ainda que o recurso a ser utilizado será do superavit no orçamento de 2021. 
Ainda segundo a Prefeitura, a medida também possibilita a implementação de novas tecnológicas embarcadas, inclusão de mais oito ônibus com ar-condicionado até o mês de março, estudo para estabelecimento de novas vias exclusivas para transporte público, novos itinerários e horários de linha. 

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