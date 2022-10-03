Os caixas eletrônicos voltaram a funcionar na agência do Banco do Brasil, uma das atacadas em Santa Leopoldina Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Caixas eletrônicos voltam a operar em bancos explodidos de Santa Leopoldina

Em um comunicado oficial, o Banestes destacou que dois caixas eletrônicos já estão em funcionamento na agência. Uma equipe de funcionários também está no local, fazendo atendimento emergencial na unidade.

"Em relação à abertura total na agência, ainda não há previsão. Quem precisar de serviços bancários deve priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para efetuar pagamentos, Pix, transferências entre contas, consultar saldos, contratar empréstimos, além de outros serviços", reforçou a assessoria de imprensa do banco.

Segundo a instituição, os clientes do município também podem buscar atendimento alternativo nas agências e caixas eletrônicos localizados em Cariacica, Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Fundão. "O banco ressalta que está colaborando com os trabalhos das equipes de Segurança Pública, para investigação da ocorrência".

A agência do Banco do Brasil de Santa Leopoldina também abriu parcialmente nesta segunda-feira (3), com funcionamento apenas da sala de autoatendimento (caixas eletrônicos). Equipes de engenharia do banco foram deslocadas até o município para avaliação dos danos à estrutura da unidade, parcialmente destruída durante o ataque.

O prédio do Banestes foi um dos mais afetados, de acordo com a Defesa Civil do município Crédito: Carlos Alberto Silva

Conforme destacou o BB, ainda não há previsão para normalização do atendimento no município. "Os clientes e usuários do BB de Santa Leopoldina podem buscar atendimento alternativo nas cidades de Santa Maria do Jetibá e Cariacica", indicaram, em nota.

Outra agência que retornou o serviço dos caixas eletrônicos na cidade foi o Sicoob. Diariamente, de 8h às 17h, os cooperados podem ter acesso ao autoatendimento para realizar operações como saques, depósitos e pagamentos. Já o atendimento presencial será retomado nesta terça-feira (4), das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira.

O CASO | PASSO A PASSO

Tudo começou na madrugada da última sexta-feira (30), quando um grupo de homens armados invadiu a cidade. Eles fecharam ruas, atiraram contra viaturas, renderam motoristas e saquearam pelo menos três bancos, com uso de explosivos.

Os criminosos colocaram uma árvore na estrada para fechar a passagem. Depois, fizeram um caminhoneiro refém e fecharam outra estrada. Nesse momento começou o tiroteio, que deixou os moradores desesperados. Pneus de viaturas da PM que estavam estacionadas nas ruas foram furados. Os bandidos usavam touca ninja e estavam fortemente armados, como deu para ver nos vídeos feitos por câmeras de videomonitoramento.

Tronco foi utilizado para interditar rodovia em Santa Leopoldina Crédito: Leitor | A Gazeta

Após os tiros, começaram as explosões. Eles jogaram granadas em três bancos: Banco do Brasil, Sicoob e Banestes. De acordo com a Defesa Civil, o Banestes foi o maior prejudicado. Em cima dele funcionava uma igreja, que vai precisar ficar completamente interditada por pelo menos 30 dias.