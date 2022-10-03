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Após ataque

Caixas eletrônicos voltam a operar em bancos explodidos de Santa Leopoldina

O Sicoob informou que deve retomar o atendimento ao público nesta terça-feira (04); Banestes e Banco do Brasil ainda não têm previsão

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 18:58

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

03 out 2022 às 18:58
Assalto a bancos em Santa Leopoldina
Os caixas eletrônicos voltaram a funcionar na agência do Banco do Brasil, uma das atacadas em Santa Leopoldina Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixas eletrônicos voltam a operar em bancos explodidos de Santa Leopoldina
Três dias após bandidos espalharem o terror pelo município de Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado, os caixas eletrônicos dos bancos invadidos e saqueados voltaram a funcionar nesta segunda-feira (03). Os atendimentos presenciais, no entanto, estão sem previsão de retorno – exceto na agência do Sicoob, que reabre nesta terça-feira (04).
Na semana passada, um grupo de homens armados fechou ruas, atirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou ou detonou três bancos do município. As agências que contabilizaram prejuízos foram Sicoob, Banco do Brasil e Banestes, segundo informou a polícia. Em uma delas, uma dinamite chegou a ser 'esquecida' e, posteriormente, detonada pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar.
Em um comunicado oficial, o Banestes destacou que dois caixas eletrônicos já estão em funcionamento na agência. Uma equipe de funcionários também está no local, fazendo atendimento emergencial na unidade.
"Em relação à abertura total na agência, ainda não há previsão. Quem precisar de serviços bancários deve priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para efetuar pagamentos, Pix, transferências entre contas, consultar saldos, contratar empréstimos, além de outros serviços", reforçou a assessoria de imprensa do banco.
Segundo a instituição, os clientes do município também podem buscar atendimento alternativo nas agências e caixas eletrônicos localizados em Cariacica, Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Fundão. "O banco ressalta que está colaborando com os trabalhos das equipes de Segurança Pública, para investigação da ocorrência".
A agência do Banco do Brasil de Santa Leopoldina também abriu parcialmente nesta segunda-feira (3), com funcionamento apenas da sala de autoatendimento (caixas eletrônicos). Equipes de engenharia do banco foram deslocadas até o município para avaliação dos danos à estrutura da unidade, parcialmente destruída durante o ataque.
Assalto a bancos em Santa Leopoldina
O prédio do Banestes foi um dos mais afetados, de acordo com a Defesa Civil do município Crédito: Carlos Alberto Silva
Conforme destacou o BB, ainda não há previsão para normalização do atendimento no município. "Os clientes e usuários do BB de Santa Leopoldina podem buscar atendimento alternativo nas cidades de Santa Maria do Jetibá e Cariacica", indicaram, em nota.
Outra agência que retornou o serviço dos caixas eletrônicos na cidade foi o Sicoob. Diariamente, de 8h às 17h, os cooperados podem ter acesso ao autoatendimento para realizar operações como saques, depósitos e pagamentos. Já o atendimento presencial será retomado nesta terça-feira (4), das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira.

O CASO | PASSO A PASSO

Tudo começou na madrugada da última sexta-feira (30), quando um grupo de homens armados invadiu a cidade. Eles fecharam ruas, atiraram contra viaturas, renderam motoristas e saquearam pelo menos três bancos, com uso de explosivos.
Os criminosos colocaram uma árvore na estrada para fechar a passagem. Depois, fizeram um caminhoneiro refém e fecharam outra estrada. Nesse momento começou o tiroteio, que deixou os moradores desesperados. Pneus de viaturas da PM que estavam estacionadas nas ruas foram furados. Os bandidos usavam touca ninja e estavam fortemente armados, como deu para ver nos vídeos feitos por câmeras de videomonitoramento.
Tronco foi utilizado para interditar rodovia em Santa Leopoldina
Tronco foi utilizado para interditar rodovia em Santa Leopoldina Crédito: Leitor | A Gazeta
Após os tiros, começaram as explosões. Eles jogaram granadas em três bancos: Banco do Brasil, Sicoob e Banestes. De acordo com a Defesa Civil, o Banestes foi o maior prejudicado. Em cima dele funcionava uma igreja, que vai precisar ficar completamente interditada por pelo menos 30 dias.
Depois de saquearem os bancos, os bandidos fugiram. Vale lembrar que o ataque aconteceu no dia do pagamento de servidores públicos, como explicou o prefeito da cidade. 

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