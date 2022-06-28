Caiu? Usuários da TIM relatam instabilidade em ligações e internet

Tim apresenta instabilidade no ES Crédito: Pixabay

Usuários da TIM relataram instabilidade no sinal da operadora no início da tarde desta terça-feira (28) no Espírito Santo . Segundo as queixas, o sinal teria caído, não sendo possível acessar a internet móvel ou fazer ligações telefônicas.

É o que mostrava o site Downdetector, que apontou um aumento no número de reclamações após o meio-dia. De acordo com o portal, 57% das reclamações tratavam da ausência de sinal. Havia ainda reclamações sobre internet móvel e "falha geral".

Tim apresenta problemas com sinal e internet, apontam usuários Crédito: Divulgação | Downdetector

O Downdetector mostrou ainda que havia um pico de reclamações no litoral do Espírito Santo. Relatos eram comuns em parte dos Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Tim informou que a instabilidade relatada pelos clientes do Espírito Santo foi causada por um rompimento de fibra. A operadora não detalhou em que cidade o problema aconteceu, mas garantiu que o sinal foi estabilizado às 14h, e a rede de dados e voz opera normalmente.

VEJA ALGUMAS RECLAMAÇÕES EM TODO O BRASIL

oq tá acontecendo com o 4g da tim hein? até a internet discada é mais rápida — - (@tomaznocool) June 28, 2022

Mais alguém que usa @TIMBrasil está sem sinal aqui pela região de Vila Velha? — Caio™ (@caiongt) June 28, 2022

que ódio dessa internet da Tim??? — tetê (@Sthefan15853767) June 28, 2022

Tim sem fronteiras, sem internet e sem sinal ???? — Tadeu Pinheiro (@PinheiroTadeu) June 28, 2022

tim caiu vei? ou meu meu chip que foi pro saco hein — carol (@c4rulina) June 28, 2022