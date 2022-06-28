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Reclamações no ES

Caiu? Usuários da TIM relatam instabilidade em ligações e internet

De acordo com o site Downdetector, 57% das reclamações tratam da ausência de sinal. Há ainda reclamações sobre internet móvel e "falha geral"

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 14:35

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 jun 2022 às 14:35
Pessoa fazendo compra via celular
Tim apresenta instabilidade no ES Crédito: Pixabay
Usuários da TIM relataram instabilidade no sinal da operadora no início da tarde desta terça-feira (28) no Espírito Santo. Segundo as queixas, o sinal teria caído, não sendo possível acessar a internet móvel ou fazer ligações telefônicas.
É o que mostrava o site Downdetector, que apontou um aumento no número de reclamações após o meio-dia. De acordo com o portal, 57% das reclamações tratavam da ausência de sinal. Havia ainda reclamações sobre internet móvel e "falha geral".
Tim apresenta problemas com sinal e internet, apontam usuários
Tim apresenta problemas com sinal e internet, apontam usuários Crédito: Divulgação | Downdetector
O Downdetector mostrou ainda que havia um pico de reclamações no litoral do Espírito Santo. Relatos eram comuns em parte dos Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Tim informou que a instabilidade relatada pelos clientes do Espírito Santo foi causada por um rompimento de fibra. A operadora não detalhou em que cidade o problema aconteceu, mas garantiu que o sinal foi estabilizado às 14h, e a rede de dados e voz opera normalmente.

VEJA ALGUMAS RECLAMAÇÕES EM TODO O BRASIL

Atualização

28/06/2022 - 4:44
Após publicação desta matéria, a Tim se manifestou por meio de nota sobre o assunto. O texto foi atualizado.

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