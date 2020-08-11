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Sãos e salvos

Cadela e filhotes são resgatados por bombeiros em morro de Vitória

Suspeita é de que os três cachorros estivessem presos há dias; para salvá-los, agentes precisaram fazer um rapel na pedra; veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 21:50

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 21:50

Depois de quase cinco horas de trabalho, uma cadela e dois filhotes foram resgatados de cima de uma pedra, no bairro São Pedro, em Vitória. A operação dos Bombeiros aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), mas a suspeita é de que os animais estivessem presos há, pelo menos, dois dias no local.
Os agentes foram acionados por volta das 11h40, por moradores da propriedade vizinha ao morro, que ouviam os latidos desde o final de semana. Nesse domingo (9), eles fizeram uma trilha pela área e confirmaram que os cachorros realmente estavam por lá, sem conseguirem sair.
"É uma montanha de 800 metros em meio à mata. Depois, tem uma pedra íngreme de uns 10 metros. Os cachorros estavam em uma espécie de gruta, a uns 6 metros do chão. A gente não conseguiu saber como eles chegaram lá"
Sargento Elifas de Oliveira Campos Júnior - Sargento do 1ª Batalhão dos Bombeiros Militares de Vitória
Responsável pelo resgate, o Sargento Elifas comentou que, apesar da situação, os cachorrinhos vira-latas não estavam machucados. "Eles não tinham ferimentos, mas parecia que estavam há algum tempo sem se alimentarem e sem beber água", ponderou.
Com o empenho de dois cabos e duas alunas soldados, a equipe finalizou a operação por volta das 16h30. "É uma situação de perigo e se eles ficassem lá poderiam falecer. Ficamos felizes quando as pessoas nos chamam, porque é sinal de que estão preocupadas. É um prazer atender. É gratificante", disse o sargento.

Fotos do resgate da cadela e dos dois filhotes em Vitória

Como ninguém deu falta dos cachorros e os animais não tinham qualquer tipo de identificação, a cadela e os dois filhotes acabaram ficando com as pessoas que solicitaram o resgate. "Eles resolveram cuidar deles e tentar localizar os possíveis donos", revelou Elifas. Um final feliz.

ANIMAL PRECISA DE AJUDA? SAIBA O QUE FAZER

Se algum animal precisar de ajuda e o local não for de difícil acesso, a população pode acionar diretamente o Centro de Zoonoses do município. Já se o local for complicado, como no caso acima, deve ser procurado o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) pelo 190.

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