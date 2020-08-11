Cadela e filhotes são resgatados por bombeiros em morro de Vitória

Os agentes foram acionados por volta das 11h40, por moradores da propriedade vizinha ao morro, que ouviam os latidos desde o final de semana. Nesse domingo (9), eles fizeram uma trilha pela área e confirmaram que os cachorros realmente estavam por lá, sem conseguirem sair.
"É uma montanha de 800 metros em meio à mata. Depois, tem uma pedra íngreme de uns 10 metros. Os cachorros estavam em uma espécie de gruta, a uns 6 metros do chão. A gente não conseguiu saber como eles chegaram lá"
Responsável pelo resgate, o Sargento Elifas comentou que, apesar da situação, os cachorrinhos vira-latas não estavam machucados. "Eles não tinham ferimentos, mas parecia que estavam há algum tempo sem se alimentarem e sem beber água", ponderou.
Com o empenho de dois cabos e duas alunas soldados, a equipe finalizou a operação por volta das 16h30. "É uma situação de perigo e se eles ficassem lá poderiam falecer. Ficamos felizes quando as pessoas nos chamam, porque é sinal de que estão preocupadas. É um prazer atender. É gratificante", disse o sargento.
Fotos do resgate da cadela e dos dois filhotes em Vitória
Como ninguém deu falta dos cachorros e os animais não tinham qualquer tipo de identificação, a cadela e os dois filhotes acabaram ficando com as pessoas que solicitaram o resgate. "Eles resolveram cuidar deles e tentar localizar os possíveis donos", revelou Elifas. Um final feliz.
ANIMAL PRECISA DE AJUDA? SAIBA O QUE FAZER
Se algum animal precisar de ajuda e o local não for de difícil acesso, a população pode acionar diretamente o Centro de Zoonoses do município. Já se o local for complicado, como no caso acima, deve ser procurado o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) pelo 190.