Cadela "adota" seis filhotes de gato órfãos em cidade do ES

Por G1 ES

Cadela Cristal cuida dos filhotes de gato Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A imagem é tão amável quanto curiosa: dentro de um cesto enfeitado por uma colcha de crochê, uma pequena cadela aninha cuidadosamente gatinhos recém-nascidos como se fossem seus próprios filhotes.

É com essa cena que quem chega à casa da artesã Diana Binott, em Fazenda Gironda, no interior de Jerônimo Monteiro , no Sul do Espírito Santo , se depara desde que a cadela Cristal decidiu assumir, há alguns dias, o papel de mãe de seis gatinhos órfãos. A ligação entre ela e os filhotes é tanta que Cristal já começou a produzir leite.

Diana, que é dona dos animais, contou que Cristal passou a se aproximar dos filhotes quando sua gata morreu quatro dias após dar cria. Sem saber como cuidar dos recém-nascidos, Diana passou a alimentá-los com seringas, sempre sob os olhos atentos de Cristal.

A agitação de Cristal inicialmente gerou desconfiança em Diana, que tinha medo de que a cadela atacasse os gatos, ainda muito frágeis. No entanto, Diana permitiu que Cristal entrasse no pequeno cesto preparado para aquecer os gatinhos. Desde então, Cristal, que nunca havia dado cria, se descobriu mãe de seis e não deixa os filhotes para nada.

Cadela Cristal "adotou" filhotes de gato Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Eu coloquei ela e ali ela já começou a se ajeitar. Ela é muito amorosa, mas é muito agitada. Quando eu me deparei com essa situação eu não acreditei. Ela tem muito ciúmes e está começando a dar leite. Eu ainda alimento eles com seringa, mas acredito que ela vá começar a amamentar eles", disse Diana.

Os gatinhos completaram cerca de 15 dias de nascidos e a história de amor é tão surpreendente que Diana, que pretendia doar os filhotes, já não sabe se seguirá adiante com os planos.

"Não sei, até porque estou com pena da Cristal. Agora eu vou tirar tudo dela de novo?", brincou.