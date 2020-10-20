Bombeiros resgatam cadela que ficou presa em cima de muro em Cachoeiro

Uma cadela precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (19), de dentro do Rio Itapemirim, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O animal ficou ilhado em um muro de contenção, próximo a um cano de tubulação de esgoto.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o local em que a cadela ficou presa é alto e ela não conseguiu sair. O resgate foi acionado por populares que viram a situação do animal. Para retirá-la do rio, um bombeiro desceu por uma escada e amarrou a cadela em uma corda.
No vídeo registrado por uma internauta de A Gazeta é possível ver o animal andando pelo muro e o momento em que o resgate é feito.