Cachoeiro faz mutirão em shoppings e policlínica para vacinar público 18+

Segundo a prefeitura, o mutirão ocorre em três locais. Até esta sexta (3), a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) atenderá em horário estendido, das 7h às 20h. Até sábado (4), o Shopping Cachoeiro (Centro) e o Perim Center (Caiçara) estarão abertos para a vacinação das 12h às 19h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quem tomou a primeira dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer há mais de 70 dias pode receber a segunda dose no mutirão, mesmo que de forma antecipada à data marcada no cartão. Já os que foram vacinados com a Coronavac, somente se coincidir com a data indicada no cartão. Pessoas que estiverem com a segunda dose em atraso, de qualquer vacina, terão a oportunidade de completar o esquema vacinal.