Cachoeiro faz mutirão em shoppings e policlínica para vacinar público 18+

As pessoas com mais de 18 anos que ainda não foram imunizadas e as que aguardam a aplicação da segunda dose podem se vacinar contra a Covid-19 no mutirão que já começou e segue até o próximo sábado (4), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Há horário estendido de atendimento em dois shoppings e na Policlínica da cidade. Não é necessário fazer agendamento.
Segundo a prefeitura, o mutirão ocorre em três locais. Até esta sexta (3), a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) atenderá em horário estendido, das 7h às 20h. Até sábado (4), o Shopping Cachoeiro (Centro) e o Perim Center (Caiçara) estarão abertos para a vacinação das 12h às 19h.
Vale destacar que a vacinação contra a Covid-19 segue regularmente nas Unidades Básicas de Saúde, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quem tomou a primeira dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer há mais de 70 dias pode receber a segunda dose no mutirão, mesmo que de forma antecipada à data marcada no cartão. Já os que foram vacinados com a Coronavac, somente se coincidir com a data indicada no cartão. Pessoas que estiverem com a segunda dose em atraso, de qualquer vacina, terão a oportunidade de completar o esquema vacinal.
No momento da vacinação, é preciso apresentar o cartão de vacina e documento de identificação (CPF, RG ou cartão do SUS).