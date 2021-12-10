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Variante Ômicron

Cachoeiro cancela festividades oficiais de réveillon e carnaval

Prefeitura informou que cancelamento é devido à preocupação com a pandemia de Covid-19, agravada com o surgimento da variante Ômicron
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 dez 2021 às 19:07

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 19:07

Queima de fogos devem durar 15 minutos em Conceição da Barra
O município de Cachoeiro não vai ter celebrações oficiais de Ano Novo e Carnaval Crédito: Reprodução/Pixabay
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou, nesta sexta-feira (10), que não vai realizar celebrações oficiais de réveillon e Carnaval devido à pandemia de Covid-19, agravada com o surgimento da variante Ômicron.
Segundo a prefeitura, mais de 60% da população do município de Cachoeiro, no Sul do Estado, já recebeu as duas doses ou vacina de dose única. Contudo, há uma grande parte de pessoas que não foram vacinadas e o surgimento da variante Ômicron tem provocado medo. Logo, é importante evitar aglomerações.
O vice-prefeito e secretário Municipal de Governo, Ruy Guedes, que coordena o Serviço de Comando Operacional (SCO) para Combate à Covid-19, disse que muitas cidades de todo o Brasil também estão cancelando as festas de fim de ano. Sendo assim, é preciso manter o controle da situação e não arriscar.
“Grandes municípios, como o Rio de Janeiro, também estão cancelando as comemorações oficiais de ano novo. Sabemos que, nesses dois tipos de comemorações, o controle das aglomerações de pessoas é muito mais difícil. Por isso não podemos arriscar. Pedimos à população que não se descuide e mantenha as medidas de controle sanitário”, finalizou Guedes.

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