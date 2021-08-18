Buda gigante em Ibiraçu será inaugurado no final de agosto; veja a data

Após enfrentar atrasos nas obras e na inauguração oficial por conta da pandemia de Covid-19, a construção do Buda gigante, no Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo, finalmente tem data para acontecer.
À reportagem de A Gazeta, o monge Daiju Bitti informou que a inauguração oficial acontecerá no próximo dia 28 de agosto, às 10h, na Praça Torii, no mosteiro, que fica às margens da BR 101. No evento, serão inauguradas a estátua do Grande Buda, a Escola Oficina de Cerâmica Custódio Soares e o Bosque da Sabedoria.
Ainda será lançado o livro de fotos "Bhudda", do fotógrafo Vitor Nogueira. A solenidade, segundo Daiju, deve contar com a participação do governador Renato Casagrande e será aberta ao público.
ESTÁTUA COM ALMA
"Uma estátua com alma". Essas foram as palavras do abade Daiju Bitti para definir a cerimônia de "abertura dos olhos" do Buda, que aconteceu em dezembro de 2020.
Inicialmente, a "Cerimônia de Abertura de Olhos" (Keigen) seria realizada presencialmente pelo monge Minamizawa Zenji — o equivalente ao papa para a Igreja Católica — porém o atraso na conclusão da obra e a pandemia mudaram os planos: a cerimônia foi realizada pela internet.
O BUDA
Desde que foi inaugurada, a estátua do Buda gigante atrai muitos visitantes. O monumento é o maior do Ocidente e tem o mesmo tamanho que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com 38 metros.
ESCOLA OFICINA DE CERÂMICA
Conforme o monge Daiju Bitti informou à reportagem de A Gazeta em 2018, a Escola Oficina de Cerâmica tem como premissa formar 30 alunos em dois anos. Os alunos terão renda e todos vão cooperar uns com os outros na divisão de lucros.
"Nós queremos que, depois de formadas, essas pessoas busquem construir o seu próprio ateliê e comecem a produzir", comentou à época.
Ele esclareceu que essa produção pode ser independente ou pode até ser ligada à escola. "Pode ser que um dia a gente receba uma encomenda grande e precise de ajuda dos nossos próprios ex-alunos", completa.
CONHEÇA
- Localização: o Mosteiro Zen Morro da Vargem fica no município de Ibiraçu, Norte do Estado, no km 217 da BR 101. A portaria do Mosteiro é situada a 2 km a partir da Praça do Torii;
- Funcionamento: abertura aos domingos, às 8h, e fechamento quando o público chegar a 150 pessoas;
- Taxa de manutenção: R$ 15 (adultos) e R$ 5 (crianças de 5 a 10 anos). Grupos com 10 pessoas ou mais devem fazer o agendamento pelo telefone (27) 3257-3030.