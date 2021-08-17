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Comemoração híbrida

100 anos de Colatina terá desfile de carros antigos e show pirotécnico

Programação inicia no dia 21 de agosto com Culto do Centenário

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 12:03
Colatina chega aos 100 anos como uma das cidades capixabas mais prósperas
Colatina chega aos 100 anos como uma das cidades capixabas mais prósperas Crédito: Heriklis Douglas
Colatina comemora 100 anos de emancipação política neste domingo (22). Para comemorar a data, a prefeitura organizou uma programação, que inclui desfilies de carro antigos, corrida, show pirotécnico e solenidade de transferência da capital do Estado para Colatina.
As festividades começam no sábado (21), com um culto na 1ª Igreja Batista de Colatina, na Avenida Beira-rio. Para participar é necessário confirmar presença junto à Associação de Pastores, Líderes e Igrejas Evangélicas de Colatina.
No domingo (22), a partir das 5h, acontece a largada da Corrida dos 100km. Às 7h, haverá missa do centenário na Catedral de Colatina. Em seguida, um desfile cívico virtual das escolas será transmitido na página da Prefeitura de Colatina na plataforma do Youtube.
A programação segue com desfile de carros antigos, motoclubes, jipes e ciclistas pela cidade a partir das 8h30, com destino à área verde onde será realizada a solenidade de Transferência da Capital do Espírito Santo para Colatina, com a presença do Governador Renato Casagrande e o lançamento do selo postal dos Correios em homenagem ao Centenário.
Finalizando a comemoração do Centenário de Colatina, a Prefeitura de Colatina realiza, às 21h30, show pirotécnico com fogos silenciosos, na Avenida Senador Moacyr Dalla.
*Com informações da Prefeitura de Colatina

PROGRAMAÇÃO

  • 21/08
  • 19h30 – Culto do Centenário na 1ª Igreja Batista de Colatina, na Av. Beira-rio. (APLIC Associação de Pastores, Líderes e Igrejas Evangélicas de Colatina). Devido ao protocolo da Covid-19, é necessário confirmação de presença na APLIC.

  • 22/08
  • 05h - Largada da Corrida dos 100Km
  • 07h – Missa do Centenário na Catedral de Colatina
  • 08h – Desfile Cívico virtual das escolas, no Youtube da Prefeitura de Colatina
  • 08h30 – Cortejo com carros antigos, motoclubes, jipes e ciclistas - Saída da Avenida Delta (pátio da feira livre) com destino a São Silvano e chegada à Avenida Senador Moacyr Dalla (área verde)
  • 10h – Solenidade de Transferência da Capital do Espírito Santo para Colatina e lançamento do selo postal dos Correios em homenagem ao Centenário
  • 15h30 - Chegada da Corrida dos 100 km, no estádio municipal
  • 17h – Cerimônia de encerramento da Corrida dos 100Km
  • 21h30 Show pirotécnico com fogos silenciosos, na Avenida Senador Moacyr Dalla

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