100 anos de Colatina terá desfile de carros antigos e show pirotécnico

Colatina chega aos 100 anos como uma das cidades capixabas mais prósperas Crédito: Heriklis Douglas

Colatina comemora 100 anos de emancipação política neste domingo (22). Para comemorar a data, a prefeitura organizou uma programação, que inclui desfilies de carro antigos, corrida, show pirotécnico e solenidade de transferência da capital do Estado para Colatina.

As festividades começam no sábado (21), com um culto na 1ª Igreja Batista de Colatina, na Avenida Beira-rio. Para participar é necessário confirmar presença junto à Associação de Pastores, Líderes e Igrejas Evangélicas de Colatina.

No domingo (22), a partir das 5h, acontece a largada da Corrida dos 100km. Às 7h, haverá missa do centenário na Catedral de Colatina. Em seguida, um desfile cívico virtual das escolas será transmitido na página da Prefeitura de Colatina na plataforma do Youtube

A programação segue com desfile de carros antigos, motoclubes, jipes e ciclistas pela cidade a partir das 8h30, com destino à área verde onde será realizada a solenidade de Transferência da Capital do Espírito Santo para Colatina, com a presença do Governador Renato Casagrande e o lançamento do selo postal dos Correios em homenagem ao Centenário.

Finalizando a comemoração do Centenário de Colatina, a Prefeitura de Colatina realiza, às 21h30, show pirotécnico com fogos silenciosos, na Avenida Senador Moacyr Dalla.

*Com informações da Prefeitura de Colatina

PROGRAMAÇÃO