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Forte correnteza

Bombeiros suspendem busca por homem desaparecido no Rio Doce

A vítima, de 35 anos, teria pulado no rio para pegar uma bola e acabou afundando. Operação de busca será retomada neste domingo (20)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 jun 2021 às 19:36

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 19:36

Telespectador | TV Gazeta Noroeste
Amigo de homem desaparecido também pulou no rio, mas foi resgatado Crédito: Telespectador | TV Gazeta Noroeste
As buscas por Elnatan Queiroz Feitosa, homem de 35 anos que desapareceu no Rio Doce, em Colatina, foram suspensas e serão retomadas neste domingo (20), segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp).
Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros foi ao local e fez buscas submersas, mas Elnatan não foi encontrado. Os mergulhadores relataram que havia muita correnteza durante as buscas, o que impossibilitou a localização da vítima. A procura também foi feita na superfície do Rio Doce.

VÍTIMA TERIA IDO BUSCAR BOLA

O homem de 35 anos, segundo populares que passavam pelo local, teria pulado na água para pegar uma bola quando foi puxado pela correnteza. De acordo com informações da TV Gazeta, Elnatan estava jogando futebol em um campo que fica às margens do Rio Doce, no centro do município.
Um amigo da vítima chegou a entrar no rio para tentar ajudá-lo, mas não conseguiu socorrer Elnatan. Ele quase foi levado pela correnteza, mas ficou preso em um banco de areia.
O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para prestar atendimento a duas pessoas que estavam nadando no Rio Doce, próximo à ponte no centro. Uma delas conseguiu sair do rio e a outra veio a afundar, diz a nota.

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