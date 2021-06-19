Bombeiros suspendem busca por homem desaparecido no Rio Doce

Um amigo da vítima chegou a entrar no rio para tentar ajudá-lo, mas não conseguiu socorrer Elnatan. Ele quase foi levado pela correnteza, mas ficou preso em um banco de areia.

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O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para prestar atendimento a duas pessoas que estavam nadando no Rio Doce, próximo à ponte no centro. Uma delas conseguiu sair do rio e a outra veio a afundar, diz a nota.