Bombeiros resgatam turista perdido no Parque Nacional do Caparaó

Uma ambulância dos Bombeiros chegou a ser deslocada caso fosse preciso de atendimento médico ao turista Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Pico da Bandeira, que fica no Parque Nacional do Caparaó, no lado capixaba, na tarde desta terça-feira (4). Segundo o Um turista acabou se perdendo durante um passeio ao, que fica no Parque Nacional do Caparaó, no lado capixaba, na tarde desta terça-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros , eles chegaram a ser acionados e foram ao local, mas o homem conseguiu chegar próximo à portaria do parque sozinho.

Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 16h30, via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Após pedir socorro, o homem ficou incomunicável e com base nas informações obtidas, a equipe de resgate traçou um plano de busca próximo ao Pico do Calçado, que possui 2.849 metros.

Uma equipe dos Bombeiros foi até o Parque Nacional do Caparaó apos ser acionada para o resgate Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Felizmente, segundo os militares, durante a execução do planejamento, a vítima encontrou a trilha e conseguiu se localizar. Ao chegarem no parque, o turista estava a 2 km da Casa Queimada, um dos pontos de acampamento do local. O homem não se feriu. Os bombeiros não souberam informar a identidade e de onde era o turista que ficou perdido.

Guia turístico há 14 anos, Ivan de Souza fala da importância de fazer o passeio com um profissional. Segundo ele, durante o percurso pode chover, formar nevoeiros e a trilha acaba ‘desaparecendo’ em meio a paisagem.

“Além de segurança, o guia auxilia com informações importantes, como por exemplo, o jeito de caminhar, paradas, detalhes da pista, os imprevistos e os locais que possuem sinal de celular”, comenta o guia.

O Pico da Bandeira é o principal atrativo do parque e é o terceiro pico mais alto do Brasil, com 2.892 metros de altitude. Pela Portaria de Pedra Menina, são 4,2 km de trilhas a partir do acampamento Casa Queimada.