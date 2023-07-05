Bombeiros resgatam turista perdido no Parque Nacional do Caparaó

Um turista acabou se perdendo durante um passeio ao Pico da Bandeira, que fica no Parque Nacional do Caparaó, no lado capixaba, na tarde desta terça-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, eles chegaram a ser acionados e foram ao local, mas o homem conseguiu chegar próximo à portaria do parque sozinho.
Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 16h30, via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Após pedir socorro, o homem ficou incomunicável e com base nas informações obtidas, a equipe de resgate traçou um plano de busca próximo ao Pico do Calçado, que possui 2.849 metros.
Felizmente, segundo os militares, durante a execução do planejamento, a vítima encontrou a trilha e conseguiu se localizar. Ao chegarem no parque, o turista estava a 2 km da Casa Queimada, um dos pontos de acampamento do local. O homem não se feriu. Os bombeiros não souberam informar a identidade e de onde era o turista que ficou perdido.
Guia turístico há 14 anos, Ivan de Souza fala da importância de fazer o passeio com um profissional. Segundo ele, durante o percurso pode chover, formar nevoeiros e a trilha acaba ‘desaparecendo’ em meio a paisagem.
“Além de segurança, o guia auxilia com informações importantes, como por exemplo, o jeito de caminhar, paradas, detalhes da pista, os imprevistos e os locais que possuem sinal de celular”, comenta o guia.
O Pico da Bandeira é o principal atrativo do parque e é o terceiro pico mais alto do Brasil, com 2.892 metros de altitude. Pela Portaria de Pedra Menina, são 4,2 km de trilhas a partir do acampamento Casa Queimada.
O local é frequentado especialmente nos meses mais frios e secos do ano. A trilha é delimitada e rusticamente sinalizada, por setas pintadas em tinta amarela nas rochas, além de estacas de madeira também com a parte superior pintada em amarelo, ao longo do caminho indicando o trajeto.