Bombeiros atuam para conter incêndio em área de turfa na Serra

A Gazeta mostram a "invasão" desta quarta-feira (6), que em alguns registros pode ser confundida com uma neblina. Alguns moradores da Serra têm reclamado da fumaça gerada pela queima da turfa no município. Além do cheiro e do incômodo para respirar, ela pode dificultar até a visibilidade em algumas regiões. Imagens enviadas por leitores demostram a "invasão" desta quarta-feira (6), que em alguns registros pode ser confundida com uma neblina.

Questionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que "tem recebido acionamentos para incêndio em vegetação" e que montou um esquema para combatê-lo. Nesta quarta-feira (6), 10 militares estão empenhados na ação na região, junto de dois caminhões e uma caminhonete.

Fotos mostram a fumaça da queima da turfa "invadindo" bairros da Serra nesta quarta-feira (6) Crédito: Leitor de A Gazeta | Montagem A Gazeta

Segundo a corporação, as reclamações iniciais eram relativas à vegetação de taboal, em Pitanga. "Equipes estiveram no local e constataram o fogo em região alagada e de difícil acesso e continuaram monitorando até o final da tarde dessa terça-feira (5), quando constatou-se que havia outro ponto de incêndio."

Essa outra área afetada – de turfa – fica no bairro Laranjeiras Velha. "O trabalho inicial consiste em reconhecimento e mapeamento da região, definição da localização dos focos de incêndio e confinamento para início do combate. Não há previsão para encerramento da operação", disse o Corpo de Bombeiros.

MORADORES RECLAMAM

Apesar das reclamações recebidas apenas nos últimos dias pela reportagem, há quem diga que a fumaça da turfa já voltou a aparecer há cerca de duas semanas. É o caso, por exemplo, do presidente da Associação de Moradores de Pitanga, Luiz Henrique Fernandes.

"Durante a madrugada é ainda pior, você não vê nada, é uma catinga muito forte. Isso acontece em Pitangas, mas também em Laranjeiras Velha e Jardim Tropical" Luiz Henrique Fernandes - Associação de Moradores de Pitanga