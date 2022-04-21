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Oitavário

Bom Dia ES será transmitido direto do Convento da Penha nesta sexta-feira

Na semana de celebração à padroeira do Espírito Santo, a equipe do telejornal da TV Gazeta estará ao vivo em um estúdio montado no local

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 17:10

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

21 abr 2022 às 17:10
Mario Bonella, e Fabiola de Paula, apresentadores do Bom Dia ES
Os jornalistas Mario Bonella e Fabiola de Paula vão apresentar o Bom Dia ES direto do Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros
Durante o Oitavário em que se celebra Nossa Senhora da Penha,  o Bom Dia ES quer conhecer mais de perto a história dos fiéis à padroeira do Espírito Santo. Para tanto, o jornalístico matinal da TV Gazeta será transmitido direto do Convento da Penha, ao vivo, nesta sexta-feira (22). O programa será exibido no horário habitual, das 6h às 8h30. 
Apresentado pelos jornalistas Mário Bonella e Fabíola de Paula, o Bom Dia vai ter um estúdio montado no Campinho- espaço aberto no Convento onde geralmente se celebram as missas nesta época. A previsão é fazer um telejornal bastante interativo com o público. 
"A Fabíola vai  subir a ladeira, conversando com os fiéis, eu vou estar no Campinho, também conversando com os fiéis. A ideia é estar perto da população, após dois anos sem a presença do público no local  típico da festa, que é o Convento da Penha. O telejornal estará presente ao lado dos devotos, mostrando a fé, a devoção do povo capixaba", conta Bonella. 
"Nossa ideia é ficar bem pertinho dos fiéis. Vamos nos espalhar. Vou começar o jornal lá de baixo, da entrada por onde sobem as vans. Vou subir por ali, conversando com os fiéis, mostrando a entrada, as curiosidades, mostrando tudo. E o Mário vai ficar lá do alto e vamos fazendo um bate-bola", acrescenta Fabíola. 
Em 2h30 de programa, Fabíola revela ainda que, além da conversa com o público presente, o telejornal vai apresentar a história do convento e da Festa da Penha, vai tratar sobre a importância do remanescente da Mata Atlântica ali preservado, terá entrevistas com os freis e também vai destacar a programação dos festejos de Nossa Senhora.
Mesmo com a transmissão fora dos estúdios da TV para marcar este momento especial, o noticiário também vai exibir os principais assuntos do dia, como os desdobramentos relacionados à queda de um prédio em Vila Velha
Levar um estúdio para outro ambiente não é tarefa das mais simples e exige bastante da equipe. "Pela primeira vez na história da TV Gazeta, o Bom Dia ES vai ser todo transmitido ao vivo do estúdio montado no Convento. Realizar um telejornal de duas horas e meia fora da emissora é um desafio gigantesco de logística", destaca o editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi. 
A responsabilidade é enorme, prossegue Dalvi, mas é muito especial estar perto das pessoas em um evento tão tradicional no Estado e no país. "O telespectador vai se emocionar, independentemente da sua crença. Porque não estaremos falando tão somente de religião; estaremos falando de fé, esperança, alegria!"

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