Bolão de Vila Velha 'bate na trave' e leva R$ 52 mil na quina da Mega

Um bolão feito em uma lotérica no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, bateu na trave e quase levou o grande prêmio da Mega Sena. A aposta coletiva acertou cinco dos seis números sorteados — a quina — no concurso 2.847, realizado na noite de terça-feira (1º). Segundo informações do site da Caixa Econômica Federal, a aposta rendeu R$ 52.843,56 de premiação pelos acertos. Fazendo a divisão, cada um dos 19 participantes vai receber de R$ 2.781,24.
O engenheiro civil Rafael Nogueira foi um dos ganhadores. Ele contou que entrou no bolão por acaso, enquanto pagava uma conta na Loteria do Albinho. “A atendente me ofereceu esse bolão e acabei comprando”, disse. Por pouco, os participantes não levaram o prêmio principal. “Curiosamente, o sexto número saiu no jogo de cima”, brincou.
Ao todo, 125 apostas acertaram a quina. Como ninguém acertou os seis números (03 - 05 - 22 - 35 - 53 - 56), o prêmio principal acumulou para R$ 51 milhões no próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (3).
Apesar de não ter faturado a bolada milionária, Rafael garante que vai continuar tentando. “Com certeza, voltarei à lotérica para ver se acerto a sena dessa vez”, disse, animado com a primeira vez em que ganhou em um sorteio. “Tomei gosto, quero ganhar mais vezes”, completou.
O concurso da Mega-Sena é realizado três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em lotéricas de todo o país ou pela internet, no site oficial da Caixa.