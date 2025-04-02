Bolão de Vila Velha 'bate na trave' e leva R$ 52 mil na quina da Mega

Bilhete campeão: aposta de Vila velha acerta quina na Mega Crédito: Acervo pessoal

O engenheiro civil Rafael Nogueira foi um dos ganhadores. Ele contou que entrou no bolão por acaso, enquanto pagava uma conta na Loteria do Albinho. “A atendente me ofereceu esse bolão e acabei comprando”, disse. Por pouco, os participantes não levaram o prêmio principal. “Curiosamente, o sexto número saiu no jogo de cima”, brincou.

Ao todo, 125 apostas acertaram a quina. Como ninguém acertou os seis números (03 - 05 - 22 - 35 - 53 - 56), o prêmio principal acumulou para R$ 51 milhões no próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (3).

Apesar de não ter faturado a bolada milionária, Rafael garante que vai continuar tentando. “Com certeza, voltarei à lotérica para ver se acerto a sena dessa vez”, disse, animado com a primeira vez em que ganhou em um sorteio. “Tomei gosto, quero ganhar mais vezes”, completou.