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Carnaval

Bloco ‘Te Pego Lá Fora’ lota avenida de Jardim Camburi; veja fotos

Concentração começou no início da tarde deste domingo (26), com banda tocando em trio elétrico; calor não afastou foliões da agitação, que reuniu até crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2023 às 19:03

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 19:03

O bloco Te Pego Lá Fora atraiu centenas de foliões neste domingo (26) – data que para muitos ainda é carnaval. O calor do início da tarde em Vitória não afastou o público fantasiado, que lotou a Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, em Jardim Camburi, a partir das 13h. Uma banda no alto de um trio elétrico animava a galera.
Imagens do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram a empolgação, regada com muito axé. Além das fantasias – de Minnie a gladiadores – , roupas frescas pareciam um traje obrigatório. No meio da multidão, também chamou atenção uma menininha que aproveitava a folia com “vista privilegiada”.

Bloco Te pego lá Fora agita foliões em Jardim Camburi

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