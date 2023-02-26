Bloco ‘Te Pego Lá Fora’ lota avenida de Jardim Camburi; veja fotos

O bloco Te Pego Lá Fora atraiu centenas de foliões neste domingo (26) – data que para muitos ainda é carnaval. O calor do início da tarde em Vitória não afastou o público fantasiado, que lotou a Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, em Jardim Camburi, a partir das 13h. Uma banda no alto de um trio elétrico animava a galera.
Imagens do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram a empolgação, regada com muito axé. Além das fantasias – de Minnie a gladiadores – , roupas frescas pareciam um traje obrigatório. No meio da multidão, também chamou atenção uma menininha que aproveitava a folia com “vista privilegiada”.