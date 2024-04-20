Binário da Norte Sul é liberado; veja como fica o trânsito na Serra

O Sistema Viário da Norte Sul, que estabelece o binário entre Jardim Limoeiro e Laranjeiras, na Serra, promete reduzir o tempo de viagem até Vitória em 30 minutos. A mudança entra em vigor neste sábado (20), após inauguração, às 18h30.
Na prática, o novo binário no município serrano vai funcionar da seguinte forma: a antiga rodovia se transforma em mão única com sentido Vitória-Serra, contando com quatro faixas para desafogar o trânsito. Já a volta, no sentido Serra-Vitória, será feito pela Avenida Lourival Nunes, com três faixas.
Segundo a Secretaria de Obras da Serra (Seob), as alterações custaram R$ 100 milhões e incluem drenagem para evitar alagamentos em períodos de chuvas.
Para que o binário pudesse dar fluxo, foram necessárias intervenções em outras vias da região de Jardim Limoeiro, transformando-as em mão única. Também foram realizadas melhorias de drenagem e recapeamento em 41 ruas, totalizando 19 quilômetros revitalizados.
Confira os novos sentidos das ruas internas de Jardim Limoeiro
- Rua Nelcy Lopes: sentido Vitória
- Rua Castelo segmento 2 (quadra entre a Rua Humberto de Campos e a Av. Lourival Nunes/atrás do campo society Golaço): sentido Vitória
- Rua São Pedro: sentido Vitória
- Rua Manoel Bandeira (trecho entre a Rua Acácio Godim e a ES 010, atrás do supermercado Sempre Tem): sentido duplo
- Rua Manoel Bandeira (entre a Fopil até a Rua Acácio Godim): sentido Vitória
- Rua Castelo segmento 1 (quadra entre a Av. Brigadeiro Eduardo Nunes e a Rua Humberto de Campos): sentido Serra
- Rua Pedro Zangrande: sentido Serra
- Rua Claúdio Coutinho: sentido Serra
- Rua Londrina: sentido Av. Norte Sul
- Rua Guimarães Junior: sentido Av. Norte Sul
- Rua Acácio Godim: sentido Av. Norte Sul
- Rua Humberto de Campos: sentido BR 101
- Rua Euclides da Cunha: sentido BR 101
- Rua Paraná: sentido BR 101
Como ficam os estacionamentos?
Com o binário, haverá novos locais para estacionamentos. Na Avenida Lourival Nunes, as vagas ficarão distribuídas da seguinte forma: do Hortifruti Limoeiro até a EDP, com duas faixas para as paradas de veículos; seguindo a via, há uma faixa na direita para estacionar e, a partir do Canguru, há cinco baias com vagas para parada de táxis e veículos de passeio.
Segundo a Secretaria de Obras, o sentido Vitória-Serra continuará sem estacionamento. "É importante destacar que esta via nunca teve estacionamento. Porém, há opções nas vias perpendiculares e nas paralelas", esclarece a pasta.
Em uma segunda etapa, segundo o Executivo da Serra, será construído um novo estacionamento na área localizada entre a Lourival Nunes, a Rua Cláudio Coutinho e a Rua Londrina. Além disso, está em fase de projeto o sistema cicloviário de Jardim Limoeiro. A nova ciclovia do bairro interligará a Norte Sul, a BR 101 e o Parque da Cidade.