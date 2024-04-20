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Mudanças no trajeto

Binário da Norte Sul é liberado; veja como fica o trânsito na Serra

Nova estrutura promete reduzir o tempo de viagem da Serra até Vitória em 30 minutos, como informa a prefeitura do município
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 abr 2024 às 17:14

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 17:14

Binário da Norte Sul, na Serra
Binário da Norte Sul, na Serra, entra em vigor neste sábado (20) Crédito: Prefeitura da Serra
O Sistema Viário da Norte Sul, que estabelece o binário entre Jardim Limoeiro e Laranjeiras, na Serra, promete reduzir o tempo de viagem até Vitória em 30 minutos. A mudança entra em vigor neste sábado (20), após inauguração, às 18h30.
Na prática, o novo binário no município serrano vai funcionar da seguinte forma: a antiga rodovia se transforma em mão única com sentido Vitória-Serra, contando com quatro faixas para desafogar o trânsito. Já a volta, no sentido Serra-Vitória, será feito pela Avenida Lourival Nunes, com três faixas.
Segundo a Secretaria de Obras da Serra (Seob), as alterações custaram R$ 100 milhões e incluem drenagem para evitar alagamentos em períodos de chuvas.
Para que o binário pudesse dar fluxo, foram necessárias intervenções em outras vias da região de Jardim Limoeiro, transformando-as em mão única. Também foram realizadas melhorias de drenagem e recapeamento em 41 ruas, totalizando 19 quilômetros revitalizados.

Confira os novos sentidos das ruas internas de Jardim Limoeiro

Binário da Norte Sul, na Serra
Mudanças prometem acelerar trânsito na Serra Crédito: Prefeitura da Serra
  • Rua Nelcy Lopes: sentido Vitória
  • Rua Castelo segmento 2 (quadra entre a Rua Humberto de Campos e a Av. Lourival Nunes/atrás do campo society Golaço): sentido Vitória
  • Rua São Pedro: sentido Vitória
  • Rua Manoel Bandeira (trecho entre a Rua Acácio Godim e a ES 010, atrás do supermercado Sempre Tem): sentido duplo
  • Rua Manoel Bandeira (entre a Fopil até a Rua Acácio Godim): sentido Vitória
  • Rua Castelo segmento 1 (quadra entre a Av. Brigadeiro Eduardo Nunes e a Rua Humberto de Campos): sentido Serra
  • Rua Pedro Zangrande: sentido Serra
  • Rua Claúdio Coutinho: sentido Serra
  • Rua Londrina: sentido Av. Norte Sul
  • Rua Guimarães Junior: sentido Av. Norte Sul
  • Rua Acácio Godim: sentido Av. Norte Sul
  • Rua Humberto de Campos: sentido BR 101 
  • Rua Euclides da Cunha: sentido BR 101
  • Rua Paraná: sentido BR 101

Como ficam os estacionamentos?

Com o binário, haverá novos locais para estacionamentos. Na Avenida Lourival Nunes, as vagas ficarão distribuídas da seguinte forma: do Hortifruti Limoeiro até a EDP, com duas faixas para as paradas de veículos; seguindo a via, há uma faixa na direita para estacionar e, a partir do Canguru, há cinco baias com vagas para parada de táxis e veículos de passeio.
Segundo a Secretaria de Obras, o sentido Vitória-Serra continuará sem estacionamento. "É importante destacar que esta via nunca teve estacionamento. Porém, há opções nas vias perpendiculares e nas paralelas", esclarece a pasta.
Em uma segunda etapa, segundo o Executivo da Serra, será construído um novo estacionamento na área localizada entre a Lourival Nunes, a Rua Cláudio Coutinho e a Rua Londrina. Além disso, está em fase de projeto o sistema cicloviário de Jardim Limoeiro. A nova ciclovia do bairro interligará a Norte Sul, a BR 101 e o Parque da Cidade.

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