Binário da Norte Sul é liberado; veja como fica o trânsito na Serra

Binário da Norte Sul, na Serra, entra em vigor neste sábado (20) Crédito: Prefeitura da Serra

O Sistema Viário da Norte Sul, que estabelece o binário entre Jardim Limoeiro e Laranjeiras, na Serra , promete reduzir o tempo de viagem até Vitória em 30 minutos. A mudança entra em vigor neste sábado (20), após inauguração, às 18h30.

Na prática, o novo binário no município serrano vai funcionar da seguinte forma: a antiga rodovia se transforma em mão única com sentido Vitória-Serra, contando com quatro faixas para desafogar o trânsito. Já a volta, no sentido Serra-Vitória, será feito pela Avenida Lourival Nunes, com três faixas.

Segundo a Secretaria de Obras da Serra (Seob), as alterações custaram R$ 100 milhões e incluem drenagem para evitar alagamentos em períodos de chuvas.

Para que o binário pudesse dar fluxo, foram necessárias intervenções em outras vias da região de Jardim Limoeiro, transformando-as em mão única. Também foram realizadas melhorias de drenagem e recapeamento em 41 ruas, totalizando 19 quilômetros revitalizados.

Confira os novos sentidos das ruas internas de Jardim Limoeiro

Mudanças prometem acelerar trânsito na Serra Crédito: Prefeitura da Serra

Rua Nelcy Lopes: sentido Vitória

Rua Castelo segmento 2 (quadra entre a Rua Humberto de Campos e a Av. Lourival Nunes/atrás do campo society Golaço): sentido Vitória



Rua São Pedro: sentido Vitória



Rua Manoel Bandeira (trecho entre a Rua Acácio Godim e a ES 010, atrás do supermercado Sempre Tem): sentido duplo



Rua Manoel Bandeira (entre a Fopil até a Rua Acácio Godim): sentido Vitória



Rua Castelo segmento 1 (quadra entre a Av. Brigadeiro Eduardo Nunes e a Rua Humberto de Campos): sentido Serra



Rua Pedro Zangrande: sentido Serra



Rua Claúdio Coutinho: sentido Serra



Rua Londrina: sentido Av. Norte Sul



Rua Guimarães Junior: sentido Av. Norte Sul



Rua Acácio Godim: sentido Av. Norte Sul



Rua Humberto de Campos: sentido BR 101



Rua Euclides da Cunha: sentido BR 101



Rua Paraná: sentido BR 101



Como ficam os estacionamentos?

Com o binário, haverá novos locais para estacionamentos. Na Avenida Lourival Nunes, as vagas ficarão distribuídas da seguinte forma: do Hortifruti Limoeiro até a EDP, com duas faixas para as paradas de veículos; seguindo a via, há uma faixa na direita para estacionar e, a partir do Canguru, há cinco baias com vagas para parada de táxis e veículos de passeio.

Segundo a Secretaria de Obras, o sentido Vitória-Serra continuará sem estacionamento. "É importante destacar que esta via nunca teve estacionamento. Porém, há opções nas vias perpendiculares e nas paralelas", esclarece a pasta.