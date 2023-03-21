Barra de São Francisco vai promover casamentos comunitários; veja regras

Vai ter casamento, sim. Entrou em vigor uma lei que institui, na cidade de Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, o casamento comunitário. O evento deve acontecer anualmente no mês de maio e será gratuito. O texto assinado pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) foi publicado no dia 15 de março e também determina os requisitos que os casais precisam atender para celebrar a união no município.

Imagem aérea de Barra de São Francisco Crédito: Hugo Binda/ PMBSF

Para participar do casamento comunitário, os casais devem se inscrever em um edital. Para isso, devem seguir as regras:

comprovar que mora em Barra de São Francisco;

que está em situação de baixa renda;

e que tem capacidade e habilitação para o casamento, de acordo com a Lei Nº 10.406.