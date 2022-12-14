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Chuva e vento

Aviões desviam para o Rio devido ao mau tempo em Vitória

Condições adversas na noite desta terça (13) fizeram com que os voos, um de São Paulo e outro do Rio, não conseguissem pousar na Capital capixaba

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 22:00

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

13 dez 2022 às 22:00
O voo saiu de São Paulo com destino a Vitória, mas avião precisou pousar no Rio de Janeiro
O voo saiu de São Paulo com destino a Vitória, mas avião precisou pousar no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | FlightRadar
O mau tempo que atinge o Espírito Santo na noite desta terça-feira (13), causando ventos fortes e diferentes pontos de alagamento na região metropolitana, fez com que pelo menos dois aviões da companhia Latam precisassem alternar para outros aeroportos que não o da Capital capixaba.
De acordo com o site FlightRadar, que monitora a aviação em tempo real, o voo 3106 decolou de São Paulo às 17h55, com previsão de chegar no Estado por volta das 19h. No entanto, precisou pousar no Rio de Janeiro (Galeão) às 20h36, totalizando um atraso de quase duas horas.

Como funciona a arrematação?

A arremetida é uma manobra em que o avião interrompe a aproximação quando está prestes a pousar – tecnicamente, é chamada de "procedimento de aproximação perdida".

Entenda

Já o voo LA3992 decolou do Rio de Janeiro às 18h39, tentou pousar em Vitória durante mais de uma hora e voltou para o Estado carioca (Santos Dumont) às 20h31. 
Voo que saiu do Rio de Janeiro precisou retornar ao Estado
Avião ficou voando na região da Grande Vitória fazendo círculos Crédito: Reprodução | FlightRadar
O Aeroporto de Vitória foi procurado pela reportagem para dar mais detalhes dos voos e dos procedimentos adotados. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

O que diz a LATAM

A LATAM Airlines Brasil informa que, devido às condições meteorológicas adversas no aeroporto de Vitória, na noite desta terça-feira (13), fato totalmente alheio ao controle da companhia, a aeronave do voo LA3106 (São Paulo/Congonhas-Vitória) após passar por um período de sobrevoo, precisou alternar para o Aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão, onde pousou em total segurança às 20h40. Já o voo LA3992 (Rio de Janeiro/Santos Dumont-Vitória) retornou ao aeroporto de origem também pelas chuvas na região, pousando em total segurança às 20h37. A LATAM esclarece que está prestando toda a assistência necessária aos clientes e que eles serão reacomodados nos próximos voos disponíveis.
A LATAM ressalta que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura.

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