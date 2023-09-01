Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novas faixas

Avenida Civit I, na Serra, vai ser ampliada e ganhar parque; veja vídeo

Investimento na via é de R$ 98 milhões e a previsão é que as obras sejam entregues em 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2023 às 14:20

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 14:20

A Avenida Civit I, no município da Serra, na Região Metropolitana de Vitória, vai ser ampliada. De acordo com projeto da prefeitura, apresentado na última quarta-feira (30), o trecho entre o trevo de Maringá e a BR 101 passará a ter três faixas em cada sentido, separadas por um canteiro central. Atualmente, a via conta com apenas uma faixa em cada sentido. 
As intervenções vão acontecer em um trajeto de 2,4 quilômetros, na região dos bairros Civit I, Maringá, Porto Canoa e Nova Carapina. Também serão construídos retornos para facilitar o acesso a empresas, lojas e casas do entorno.
A obra ainda inclui um canteiro central de cerca de 50 metros de largura, com parque, pistas de caminhada e skate, estacionamento e campo de futebol.

Veja Também

Uma travessia improvável na nova Terceira Ponte

O investimento previsto é de R$ 98 milhões, e a previsão é de que a obra comece em dezembro deste ano, a depender da licitação, e seja concluída em 2024.
"Esses investimentos são importantes por vários aspectos, pois trazem mobilidade, empreendimentos e qualidade de vida para as pessoas. São vários pontos positivos que virão junto com esse projeto”, afirma o prefeito da Serra, Sergio Vidigal. 
O objetivo principal é dar fluidez ao trânsito da avenida, por onde passam mais de 13 mil veículos por dia. Mas o projeto também pretende atrair novos empreendimentos para região e, com isso, criar novos empregos.

Av. Civit I, na Serra, vai ganhar novas faixas e área de lazer

Avenida Civit I, na Serra, vai ser ampliada e ganhar parque

Veja Também

Senhora de 92 anos viaja por 6 horas para consulta em Vitória e não é atendida

Parquinhos de creche da Ufes são fechados por contaminação

Pessoas em situação de rua buscam abrigo embaixo de ciclovia da 3ª Ponte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra trânsito Obras Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?
Imagem de destaque
ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados