Avenida Civit I, na Serra, vai ser ampliada e ganhar parque; veja vídeo

A Avenida Civit I, no município da Serra , na Região Metropolitana de Vitória, vai ser ampliada. De acordo com projeto da prefeitura, apresentado na última quarta-feira (30), o trecho entre o trevo de Maringá e a BR 101 passará a ter três faixas em cada sentido, separadas por um canteiro central. Atualmente, a via conta com apenas uma faixa em cada sentido.

As intervenções vão acontecer em um trajeto de 2,4 quilômetros, na região dos bairros Civit I, Maringá, Porto Canoa e Nova Carapina. Também serão construídos retornos para facilitar o acesso a empresas, lojas e casas do entorno.

A obra ainda inclui um canteiro central de cerca de 50 metros de largura, com parque, pistas de caminhada e skate, estacionamento e campo de futebol.

O investimento previsto é de R$ 98 milhões, e a previsão é de que a obra comece em dezembro deste ano, a depender da licitação, e seja concluída em 2024.

"Esses investimentos são importantes por vários aspectos, pois trazem mobilidade, empreendimentos e qualidade de vida para as pessoas. São vários pontos positivos que virão junto com esse projeto”, afirma o prefeito da Serra, Sergio Vidigal.

O objetivo principal é dar fluidez ao trânsito da avenida, por onde passam mais de 13 mil veículos por dia. Mas o projeto também pretende atrair novos empreendimentos para região e, com isso, criar novos empregos.

Av. Civit I, na Serra, vai ganhar novas faixas e área de lazer