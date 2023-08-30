Uma travessia improvável na nova Terceira Ponte

Será que a famosa retenção na Terceira Ponte, que costuma testar a paciência dos motoristas, chegou ao fim? Após a ampliação da via, inaugurada no último domingo (27), muitos usuários da estrutura têm relatado uma melhora na fluidez. O repórter fotográfico de A Gazeta, Vitor Jubini, testou fazer o trajeto de Vitória a Vila Velha no horário de pico, por volta das 17h20, e conseguiu fazer a travessia em cerca de 11 minutos. Confira no vídeo acima.
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