Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alívio no trânsito?

Uma travessia improvável na nova Terceira Ponte

Motoristas relatam que houve uma melhora no tráfego após a ampliação da estrutura, que agora conta com três faixas; reportagem de A Gazeta fez o teste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2023 às 19:49

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 19:49

Será que a famosa retenção na Terceira Ponte, que costuma testar a paciência dos motoristas, chegou ao fim? Após a ampliação da via, inaugurada no último domingo (27), muitos usuários da estrutura têm relatado uma melhora na fluidez. O repórter fotográfico de A Gazeta, Vitor Jubini, testou fazer o trajeto de Vitória a Vila Velha no horário de pico, por volta das 17h20, e conseguiu fazer a travessia em cerca de 11 minutos. Confira no vídeo acima.
E você? Acha que houve uma melhora significativa do trânsito da região? Contribua com o formulário abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Terceira Ponte Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados