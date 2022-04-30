"As próximas gestões precisam mudar currículo e  repensar estratégias de alfabetização"

Ainda que o Espírito Santo, quando você olha para todos os indicadores e do ponto de vista comparativo, ele está entre os mais bem posicionados. Quando você percebe que ao lado do Espírito Santo, nesses múltiplos indicadores, você tem estados como Ceará e Pernambuco começa a entender que dá para fazer muito melhor no Espírito Santo. Por que? Quando você olha o PIB per capita do Ceará e compara com o PIB per capita do Espírito Santo, o Ceará é metade. Então, numa situação muito mais desfavorável, você tem estados como Ceará e Pernambuco que estão atingindo os mesmos resultados absolutos. Se você relativiza e coloca o ponderador pobreza, o Espírito Santo está devendo. Essa é a primeira ressalva a ser feita. A outra ressalva que tem que ser feita é quando você olha aprendizado. Quando eu disse que o Espírito Santo é o estado onde os alunos mais aprendem. Ok. Esse é o dado comparativo, mas quando você olha o dado objetivo. na Língua Portuguesa, 3ª série do ensino médio, os alunos que chegam até o final e se formam: 50% terminam sem aprender o nível adequado que se esperaria para a Língua Portuguesa. Em Matemática: 85% dos alunos concluem a escola sem saber o que deveriam saber. Tem muita coisa a fazer. A gente tem uma oportunidade nas próximas gestões. O Espírito Santo está numa posição para conseguir elevar esse patamar do resultado brasileiro para um outro nível.