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Sítio arqueológico

Arqueólogo vai avaliar obra que cobriu de cimento estrada de pedras na Gruta da Onça

Estudo deve apontar se o trecho conhecido como "caminho antigo da Gruta da Onça" sofreu impacto durante obras. Trecho de pedras era percorrido por escravizados há cerca de 200 anos

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 16:42

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

16 fev 2022 às 16:42
Obras no Parque Municipal Gruta da Onça
Obras no Parque Municipal Gruta da Onça Crédito: Edson Valpassos
Prefeitura de Vitória contratou um arqueólogo para elaborar um estudo sobre as obras no Parque Municipal Gruta da Onça, no Centro. A decisão atende uma solicitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Em novembro do ano passado, A Gazeta mostrou que caminhos percorridos por escravizados há cerca de 200 anos, com pedras instaladas naquele período, estavam sendo cobertos por concreto. A obra conduzida pela prefeitura foi suspensa na época.
Após reunião entre o Executivo municipal e o Iphan, o órgão federal autorizou a retomada de parte da obra, com exceção do trecho conhecido como “caminho antigo da Gruta da Onça”. O ponto é um dos sítios arqueológicos na unidade de conservação ambiental.

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No último mês de dezembro, o Iphan solicitou à prefeitura um Projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico, com diretrizes específicas para os sítios arqueológicos já conhecidos que possam ter sido impactados pela obra.
O secretário de Obras da Capital, Gustavo Perin de Medeiros, explicou que a previsão é de que até o fim de fevereiro o profissional conclua o termo de referência com o protocolo que será adotado na avaliação. O documento será encaminhado ao Iphan.
"Estamos na fase de elaboração do termo de referência e, conforme acordado com o Iphan, não estamos executando nenhuma escadaria ou revestimento de escada"
Gustavo Perin de Medeiros - Secretário de Obras de Vitória
A prefeitura informa que 75% das obras na sede do parque estão concluídos. O secretário acredita que até maio as intervenções sejam finalizadas. A estimativa é a de, também neste mês, o Iphan já tenha respondido o que deve ser feito no trecho interditado.
Caminho antigo da Gruta da Onça
Caminho antigo da Gruta da Onça - área preservada Crédito: Edson Valpassos/Divulgação

ENTENDA O CASO

Há pouco mais de quatro anos, o arqueólogo Henrique Valadares fez a identificação de três sítios arqueológicos no parque - chafariz e aqueduto da Capixaba; o caminho antigo da Gruta da Onça; e o sítio Paulo Soca - e solicitou o cadastro no Iphan que, ao validar a identificação das áreas, passou a ter propriedade sobre esses espaços.
Ao tomar conhecimento da obra, Henrique fez a denúncia ao instituto. Os sítios arqueológicos - definição para espaços alterados pela ação humana no passado (não há uma data-limite no Brasil) - são considerados patrimônios porque são um registro da história de um lugar, da sociedade.
O caminho antigo da Gruta da Onça apresentava em seu traçado e estrutura características que remetiam ao período do Brasil Colônia. O trajeto era usado para fazer a ligação da sede da fazenda do Barão de Monjardim, em Jucutuquara, até o Centro. Além disso, segundo Henrique Valadares, também contribuía para a manutenção da drenagem.
Para Edson Valpassos, professor e biólogo, a obra de restauração no parque descaracterizou não só o caminho antigo, com impacto histórico e cultural, mas também em intervenções como o prédio de três pavimentos no meio da mata, que não são harmônicas com a unidade de conservação ambiental. 

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