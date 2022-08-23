Arcebispo emérito de Vitória segue internado com quadro "grave, porém estável"

22 de agosto de 2022

Dom Luiz Mancilha Vilela está internado no Hospital Unimed desde o dia 9 de julho de 2022 para tratamento de complicações renais de Doença Hepática Crônica. Encontra-se grave, porém estável; em Cuidado Paliativo, confortável e com bom controle de sintomas.





22 de agosto de 2022

Dom Luiz, continua sem apresentar melhoras clínicas no dia de hoje. Está sereno, lúcido e conversando. Continuemos intensificando nossas orações.





21 de agosto de 2022

Dom Luiz Mancilha Vilela continua internado sob cuidados médicos intensivos por conta de complicações hepáticas. O boletim de hoje diz que não apresenta melhorias no quadro de saúde. Continuemos rezando por nosso arcebispo emérito e peçamos a Nossa Senhora da Vitória que interceda por dom Luiz e por todos os doentes.





29 de julho de 2022

Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória, ainda está no hospital, mas reagindo muito bem ao tratamento e se recuperando bem. Continuemos em oração para que logo possa estar no conforto de sua residência, retomando as atividades pastorais que exerce.





27 de julho de 2022

O arcebispo emérito, dom Luiz Mancilha Vilela continua internado, mas está reagindo bem ao tratamento. Continuemos rezando por sua recuperação.





23 de julho de 2022

Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo emérito está internado em Vitória, recebendo cuidados hospitalares para tratar complicações hepáticas. A sua internação foi necessária para que receba melhores cuidados, a fim de que se recupere bem.

O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, pede a todos que rezem pela plena recuperação do arcebispo emérito.

