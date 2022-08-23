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Lúcido e conversando

Arcebispo emérito de Vitória segue internado com quadro "grave, porém estável"

Dom Luiz trata complicações renais de uma doença hepática crônica desde o dia 9 de julho, quando foi internado em um hospital particular
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 ago 2022 às 10:33

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 10:33

Dom Luiz Mancilha Vilela durante a Festa da Penha em 2017: arcebispo emérito vai passar por cirurgia de retirada de vesícula
Dom Luiz Mancilha Vilela durante a Festa da Penha em 2017 Crédito: Carlos Alberto Silva
O arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, de 80 anos, segue internado com quadro "grave, porém estável", segundo boletim divulgado na segunda-feira (22) pela Arquidiocese de Vitória. Dom Luiz trata complicações renais de uma doença hepática crônica desde o dia 9 de julho, quando foi internado em um hospital particular em Vitória.
Um outro informe, também divulgado na segunda (22), detalha que o arcebispo emérito de Vitória continua sem apresentar melhoras clínicas. Mas está sereno, lúcido e conversando.
Boletim médico sobre Dom Luiz divulgado nesta segunda (22)
Boletim médico sobre Dom Luiz divulgado nesta segunda (22) Crédito: Divulgação | Arquidiocese de Vitória
No último domingo (21), um comunicado divulgado pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Guarapari, sugeriu que padres incentivassem os irmãos a intensificarem as orações em favor do arcebispo.

BOLETIM | Arquidiocese de Vitória

22 de agosto de 2022

Dom Luiz Mancilha Vilela está internado no Hospital Unimed desde o dia 9 de julho de 2022 para tratamento de complicações renais de Doença Hepática Crônica. Encontra-se grave, porém estável; em Cuidado Paliativo, confortável e com bom controle de sintomas.


22 de agosto de 2022

Dom Luiz, continua sem apresentar melhoras clínicas no dia de hoje. Está sereno, lúcido e conversando. Continuemos intensificando nossas orações.


21 de agosto de 2022

Dom Luiz Mancilha Vilela continua internado sob cuidados médicos intensivos por conta de complicações hepáticas. O boletim de hoje diz que não apresenta melhorias no quadro de saúde. Continuemos rezando por nosso arcebispo emérito e peçamos a Nossa Senhora da Vitória que interceda por dom Luiz e por todos os doentes.


29 de julho de 2022

Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória, ainda está no hospital, mas reagindo muito bem ao tratamento e se recuperando bem. Continuemos em oração para que logo possa estar no conforto de sua residência, retomando as atividades pastorais que exerce.


27 de julho de 2022

O arcebispo emérito, dom Luiz Mancilha Vilela continua internado, mas está reagindo bem ao tratamento. Continuemos rezando por sua recuperação.


23 de julho de 2022

Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo emérito está internado em Vitória, recebendo cuidados hospitalares para tratar complicações hepáticas. A sua internação foi necessária para que receba melhores cuidados, a fim de que se recupere bem.

 O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, pede a todos que rezem pela plena recuperação do arcebispo emérito.

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