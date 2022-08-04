Igreja Católica troca padres de paróquias em cidades do ES

Padres e diáconos transitórios que atuam em cidades da Região Metropolitana e alguns outros municípios capixabas vão ser transferidos ou acumular funções em mais de uma paróquia. A mudança promovida pelo arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, foi divulgada nesta quarta-feira (03) no site da Arquidiocese de Vitória (Aves).
Elas consideraram, segundo a publicação, “as necessidades missionárias, pastorais e administrativas que envolvem algumas paróquias da Arquidiocese de Vitória”.
De acordo com a assessoria de imprensa da Arquidiocese, antes de serem efetuadas, as transferências são sempre conversadas com cada um dos interessados.
"O bispo conversa com os padres e com o conselho presbiteral antes de promover as mudanças"
As posses nas novas funções ocorrem nas próximas semanas e vão ser comandadas pelos bispos, dom Dario Campos (arcebispo) e dom Andherson Franklin Lustoza de Souza (bispo auxiliar), e pelos vigários-gerais, padre Ivo Amorim e padre Jorge Campos.
Os diáconos transitórios vão assumir as novas funções após a ordenação presbiteral. Há transferências que vão afetar ainda atuações da Arquidiocese fora do Estado, como por exemplo a missão no Pará e estudos em Roma, na Itália.
A Arquidiocese de Vitória reúne 90 paróquias, 1.020 comunidades eclesiais distribuídas em 15 municípios: Vitória, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana e Vila Velha.
TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL DE VITÓRIA
- Padre Teodósio Cesar de Aquino - Assume como administrador da Paróquia São Pedro, Vila Rubim. Continuará ainda como pároco na Paróquia São Camilo de Lellis, Mata da Praia
- Padre Eduardo de Oliveira Rodrigues - Assume o ofício de vigário da Paróquia São Pedro, Vila Rubim. Continuará como vigário da Paróquia São Camilo de Lellis, Mata da Praia
- Padre Alessandro Rebonato - Assume como vice-diretor da Casa de Formação Bom Pastor (Propedêutico), no Centro. E ainda como administrador da Paróquia São Pedro Apóstolo, São Pedro, Vila Palestina.
- Padre Ruan Coutinho da Cruz - Assume como diretor da Casa de Formação Bom Pastor (Propedêutico), no Centro. E ainda como vigário da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, Catedral, Centro
- Padre José Paulino Francisco Neto - Assume como vigário da Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha. Foi transferido da Paróquia de São Pedro Apóstolo, São Pedro, Vila Palestina.
- Diácono Eder Hoffman Daniel - Após a ordenação presbiteral, assumirá como vigário da Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha
TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL DE VILA VELHA
- Padre Abel de Andrade - Assume como pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, sendo transferido da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Cobilândia
- Padre Osmar de Oliveira Braido - Assume como vigário da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, sendo transferido da Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha
- Padre Gudialace Silva de Oliveira - Assume como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Cobilândia, sendo transferido da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica
- Padre Ermindo Raposo de Assis - Assume como administrador da Paróquia Nossa Senhora da Glória, Glória, após ter realizado experiência missionária na Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, Pará-PA
- Padre Eduardo Sérgio Magalhães - Assume como vigário da Paróquia Santa Mãe de Deus, no Ibes, sendo transferido da Paróquia São Francisco Xavier, em Iriri-ES
Igreja Católica troca padres de paróquias em cidades do ES
TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL CARIACICA-VIANA
- Padre Luís Antônio Ogionni - Assume como administrador da Paróquia São João Batista. Continuará, ainda, atuando como pároco da Paróquia Cristo Rei, Campo Verde
- Diácono Paulo Mercedes de Amorim - Após a ordenação presbiteral, assume como vigário da Paróquia São João Batista, e ainda como vigário da Paróquia Cristo Rei, Campo Verde
TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL BENEVENTE
- Padre Alexandro Firmino Barbosa - Assume como pároco da Paróquia São Pedro, Muquiçaba, em Guarapari-ES, sendo transferido da paróquia Nossa Senhora da Glória, Glória, Vila Velha-ES.
- Padre Diego Carvalho dos Santos - Assume como administrador da Paróquia São Francisco Xavier, Iriri-ES. E permanece como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Guarapari-ES.
- Padre Amarílio Luiz Corradi - Assume como vigário da Paróquia São Francisco Xavier, Iriri-ES, sendo transferido da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves-ES
- Padre Manoel David Neto - Assume como vigário da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves-ES, sendo transferido da Paróquia São Pedro, Vila Rubim, Vitória-ES.
TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL SERRANA
- Padre Daniel Callil Mascalubo - Assume como administrador da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Pontões, Afonso Cláudio-ES; ela será desmembrada da Paróquia São Sebastião do Alto Guandu, Afonso Cláudio-ES.
TRANSFERÊNCIAS NA MISSÃO NO PARÁ
- Padre Rafael Martins do Nascimento - Será enviado para realizar experiência missionária na Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, Pará-PA
TRANSFERÊNCIAS NOS ESTUDOS EM ROMA
- Padre Diego Pereira Azevedo - Será enviado para estudos no Pontifício Instituto de Espiritualidade Teresianum de Roma, Itália
TRANSFERÊNCIAS NO CONSELHO NACIONAL DAS IGREJAS CRISTÃS DO BRASIL (CONIC)
- Padre Carlos Antônio Conceição - Assume como representante da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo no CONIC–ES.
Atualização
04/08/2022 - 12:27
Após a publicação, o título desta matéria foi alterado para evitar duplo-sentido e interpretação equivocada.