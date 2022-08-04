Igreja Católica troca padres de paróquias em cidades do ES

Padres e diáconos transitórios que atuam em cidades da Região Metropolitana e alguns outros municípios capixabas vão ser transferidos ou acumular funções em mais de uma paróquia. A mudança promovida pelo arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, foi divulgada nesta quarta-feira (03) no site da Arquidiocese de Vitória (Aves).

Elas consideraram, segundo a publicação, “as necessidades missionárias, pastorais e administrativas que envolvem algumas paróquias da Arquidiocese de Vitória”.

Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins

De acordo com a assessoria de imprensa da Arquidiocese, antes de serem efetuadas, as transferências são sempre conversadas com cada um dos interessados.

"O bispo conversa com os padres e com o conselho presbiteral antes de promover as mudanças" Arquidiocese de Vitória - Assessoria de imprensa

As posses nas novas funções ocorrem nas próximas semanas e vão ser comandadas pelos bispos, dom Dario Campos (arcebispo) e dom Andherson Franklin Lustoza de Souza (bispo auxiliar), e pelos vigários-gerais, padre Ivo Amorim e padre Jorge Campos.

Os diáconos transitórios vão assumir as novas funções após a ordenação presbiteral. Há transferências que vão afetar ainda atuações da Arquidiocese fora do Estado, como por exemplo a missão no Pará e estudos em Roma, na Itália.

A Arquidiocese de Vitória reúne 90 paróquias, 1.020 comunidades eclesiais distribuídas em 15 municípios: Vitória, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana e Vila Velha.

TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL DE VITÓRIA

Padre Teodósio Cesar de Aquino - Assume como administrador da Paróquia São Pedro, Vila Rubim. Continuará ainda como pároco na Paróquia São Camilo de Lellis, Mata da Praia

Assume como administrador da Paróquia São Pedro, Vila Rubim. Continuará ainda como pároco na Paróquia São Camilo de Lellis, Mata da Praia Padre Eduardo de Oliveira Rodrigues - Assume o ofício de vigário da Paróquia São Pedro, Vila Rubim. Continuará como vigário da Paróquia São Camilo de Lellis, Mata da Praia

- Assume o ofício de vigário da Paróquia São Pedro, Vila Rubim. Continuará como vigário da Paróquia São Camilo de Lellis, Mata da Praia Padre Alessandro Rebonato - Assume como vice-diretor da Casa de Formação Bom Pastor (Propedêutico), no Centro. E ainda como administrador da Paróquia São Pedro Apóstolo, São Pedro, Vila Palestina.

Assume como vice-diretor da Casa de Formação Bom Pastor (Propedêutico), no Centro. E ainda como administrador da Paróquia São Pedro Apóstolo, São Pedro, Vila Palestina. Padre Ruan Coutinho da Cruz - Assume como diretor da Casa de Formação Bom Pastor (Propedêutico), no Centro. E ainda como vigário da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, Catedral, Centro

Assume como diretor da Casa de Formação Bom Pastor (Propedêutico), no Centro. E ainda como vigário da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, Catedral, Centro Padre José Paulino Francisco Neto - Assume como vigário da Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha. Foi transferido da Paróquia de São Pedro Apóstolo, São Pedro, Vila Palestina.

Assume como vigário da Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha. Foi transferido da Paróquia de São Pedro Apóstolo, São Pedro, Vila Palestina. Diácono Eder Hoffman Daniel - Após a ordenação presbiteral, assumirá como vigário da Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha

TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL DE VILA VELHA

Padre Abel de Andrade - Assume como pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, sendo transferido da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Cobilândia

Assume como pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, sendo transferido da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Cobilândia Padre Osmar de Oliveira Braido - Assume como vigário da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, sendo transferido da Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha

Assume como vigário da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, sendo transferido da Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha Padre Gudialace Silva de Oliveira - Assume como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Cobilândia, sendo transferido da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica

Assume como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Cobilândia, sendo transferido da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica Padre Ermindo Raposo de Assis - Assume como administrador da Paróquia Nossa Senhora da Glória, Glória, após ter realizado experiência missionária na Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, Pará-PA

Assume como administrador da Paróquia Nossa Senhora da Glória, Glória, após ter realizado experiência missionária na Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, Pará-PA Padre Eduardo Sérgio Magalhães - Assume como vigário da Paróquia Santa Mãe de Deus, no Ibes, sendo transferido da Paróquia São Francisco Xavier, em Iriri-ES

Your browser does not support the audio element. Igreja Católica troca padres de paróquias em cidades do ES

TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL CARIACICA-VIANA

Padre Luís Antônio Ogionni - Assume como administrador da Paróquia São João Batista. Continuará, ainda, atuando como pároco da Paróquia Cristo Rei, Campo Verde

- Assume como administrador da Paróquia São João Batista. Continuará, ainda, atuando como pároco da Paróquia Cristo Rei, Campo Verde Diácono Paulo Mercedes de Amorim - Após a ordenação presbiteral, assume como vigário da Paróquia São João Batista, e ainda como vigário da Paróquia Cristo Rei, Campo Verde

TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL BENEVENTE

Padre Alexandro Firmino Barbosa - Assume como pároco da Paróquia São Pedro, Muquiçaba, em Guarapari-ES, sendo transferido da paróquia Nossa Senhora da Glória, Glória, Vila Velha-ES.

Assume como pároco da Paróquia São Pedro, Muquiçaba, em Guarapari-ES, sendo transferido da paróquia Nossa Senhora da Glória, Glória, Vila Velha-ES. Padre Diego Carvalho dos Santos - Assume como administrador da Paróquia São Francisco Xavier, Iriri-ES. E permanece como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Guarapari-ES.

Assume como administrador da Paróquia São Francisco Xavier, Iriri-ES. E permanece como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Guarapari-ES. Padre Amarílio Luiz Corradi - Assume como vigário da Paróquia São Francisco Xavier, Iriri-ES, sendo transferido da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves-ES

Assume como vigário da Paróquia São Francisco Xavier, Iriri-ES, sendo transferido da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves-ES Padre Manoel David Neto - Assume como vigário da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves-ES, sendo transferido da Paróquia São Pedro, Vila Rubim, Vitória-ES.

TRANSFERÊNCIAS NA ÁREA PASTORAL SERRANA

Padre Daniel Callil Mascalubo - Assume como administrador da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Pontões, Afonso Cláudio-ES; ela será desmembrada da Paróquia São Sebastião do Alto Guandu, Afonso Cláudio-ES.

TRANSFERÊNCIAS NA MISSÃO NO PARÁ

Padre Rafael Martins do Nascimento - Será enviado para realizar experiência missionária na Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, Pará-PA

TRANSFERÊNCIAS NOS ESTUDOS EM ROMA

Padre Diego Pereira Azevedo - Será enviado para estudos no Pontifício Instituto de Espiritualidade Teresianum de Roma, Itália

TRANSFERÊNCIAS NO CONSELHO NACIONAL DAS IGREJAS CRISTÃS DO BRASIL (CONIC)

Padre Carlos Antônio Conceição - Assume como representante da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo no CONIC–ES.