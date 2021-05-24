Restaurante fica na Rua Siqueira Lima, às margens do Rio Itapemirim Crédito: Reprodução/ Google Maps

Após três décadas de funcionamento, um tradicional restaurante de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , encerrará suas atividades no final deste mês. Segundo o dono do Talbek Beff Grill, Fábio Machado de Almeida, o local será fechado devido a uma decisão pessoal.

Your browser does not support the audio element. Após três décadas, tradicional restaurante fecha as portas em Cachoeiro

O restaurante fica na Rua Siqueira Lima, às margens do Rio Itapemirim, na região central da cidade, e funcionou como lanchonete nos cinco anos iniciais, passando a ser também restaurante nos últimos 26 anos. O comércio foi um dos imóveis afetados pela enchente histórica no município em fevereiro de 2020 . Mas, segundo Fábio, nem o problema, nem a pandemia foram decisivos para o encerramento das atividades.

“Estamos há muito tempo em atividade e agora decidimos viver um pouco, aproveitar a vida. Fecharemos um ciclo, mas dando continuidade a um novo grupo. Falam de pandemia e enchente, mas já atravessamos muitas crises. Somos sobreviventes da crise”, afirmou o empresário de 64 anos.

Segundo Fábio, o imóvel onde fica o restaurante foi arrendado e reabrirá em breve com novo estabelecimento do setor alimentício. Além do empresário, a empresa também era administrada pela sua esposa, Mônica Secchin de Almeida, e no local trabalhavam sete funcionários.