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Sul do ES

Após três décadas, tradicional restaurante fecha as portas em Cachoeiro

Segundo o dono do Talbek Beff Grill, Fábio Machado de Almeida, o local será fechado devido a uma decisão pessoal: "Decidimos viver um pouco, aproveitar a vida", disse

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 mai 2021 às 15:58
Restaurante fica na Rua Siqueira Lima, às margens do Rio Itapemirim
Restaurante fica na Rua Siqueira Lima, às margens do Rio Itapemirim Crédito: Reprodução/ Google Maps
Após três décadas de funcionamento, um tradicional restaurante de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, encerrará suas atividades no final deste mês. Segundo o dono do Talbek Beff Grill, Fábio Machado de Almeida, o local será fechado devido a uma decisão pessoal.
Após três décadas, tradicional restaurante fecha as portas em Cachoeiro
O restaurante fica na Rua Siqueira Lima, às margens do Rio Itapemirim, na região central da cidade, e funcionou como lanchonete nos cinco anos iniciais, passando a ser também restaurante nos últimos 26 anos. O comércio foi um dos imóveis afetados pela enchente histórica no município em fevereiro de 2020. Mas, segundo Fábio, nem o problema, nem a pandemia foram decisivos para o encerramento das atividades.
“Estamos há muito tempo em atividade e agora decidimos viver um pouco, aproveitar a vida. Fecharemos um ciclo, mas dando continuidade a um novo grupo. Falam de pandemia e enchente, mas já atravessamos muitas crises. Somos sobreviventes da crise”, afirmou o empresário de 64 anos.
Segundo Fábio, o imóvel onde fica o restaurante foi arrendado e reabrirá em breve com novo estabelecimento do setor alimentício. Além do empresário, a empresa também era administrada pela sua esposa, Mônica Secchin de Almeida, e no local trabalhavam sete funcionários.
Cachoeirense de coração, o empresário afirmou que tem recebido mensagens de amigos que fez ao longo da trajetória do estabelecimento. “Recebi mensagens de solidárias de amigos, estamos felizes pelo reconhecimento. Agradecemos a todos por este tempo que trabalhamos e tentamos agradar o máximo possível nossos clientes”, disse Fábio Machado de Almeida.

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