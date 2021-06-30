Após quase 50 anos, mulher que foi sequestrada reencontra a mãe biológica

Simone e a mãe Nilsa puderam se reencontrar após quase 50 anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Demorou quase 50 anos para que Simone Lopes Garcia pudesse reencontrar sua mãe biológica. A ansiedade para o reencontro tão sonhado com Nilsa Aparecida de Sousa, de quem a cuidadora foi separada ainda bebê, quando foi sequestrada aos dois anos, deu lugar a uma forte emoção assim que mãe e filha ficaram frente a frente e puderam dar o abraço desejado por toda uma vida.

A história de Simone, que é moradora de Cariacica , ficou conhecida em novembro de 2019, quando ela, que na época tinha 46 anos, disse ter descoberto que foi sequestrada pelo homem que a havia criado como filha.

A história veio à tona somente após a morte de Pedro Antônio Garcia, o sequestrador. Foi a partir daí que Simone passou a investigar o passado na tentativa de responder às dúvidas que sempre teve em relação a sua própria história, já que seu suposto pai havia falado para ela que sua mãe havia morrido.

"Eu comecei fazendo uma gravação, contando a minha história e que procurava a minha mãe. Compartilhei nas redes sociais, a postagem foi sendo compartilhada por outras pessoas e até participei de reportagens sobre essa busca pela minha mãe", detalhou Simone, em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.

Durante a investigação, a cuidadora descobriu que foi sequestrada na cidade de Tanabi, no interior de São Paulo . Além disso, soube que Pedro Antônio havia sido casado com uma prima do pai biológico dela.

No boletim de ocorrência registrado por Nilsa em 7 de abril de 1975, a mãe contou à polícia que havia saído para buscar lenha próximo de casa e, ao retornar, notou a ausência de Pedro e da filha Simone. Esta foi a última vez que Nilsa viu a filha.

"Eu lutei muito, eu corri atrás procurando, mas naquela época era difícil, pois não tinha condições de ir a lugares", contou Nilsa.

Desde que descobriu sua verdadeira origem, o grande sonho de Simone era o de reencontrar sua mãe biológica. Sonho este que foi realizado em junho de 2021.

Simone saiu do ES e foi até o Mato Grosso do Sul para reencontrar a mãe, dona Nilsa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após o caso de Simone ter sido mostrado pela TV Gazeta , foi a própria Nilsa quem reconheceu a filha. A reportagem chegou até a cidade de Água Clara, no Mato Grosso do Sul, onde dona Nilsa mora atualmente.

"Eu estava lavando louça e comecei a escutar na televisão a história de uma criança chamada Simone que tinha sido levada de casa e pensei 'essa história é quase igual a minha'. Sentei no sofá para olhar a reportagem e vi minha foto nova na televisão" Nilsa Aparecida de Sousa - Mãe de Simone Lopes

Simone Lopes Garcia contou sua história na TV Gazeta em 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Simone não pensou duas vezes. Com a ajuda da filha e dos irmãos que ainda nem conhecia, viajou mais de 1.700 quilômetros para conhecer a mãe. "Entrei no carro com minha filha e valeu a pena. Essa é minha mãezinha querida que eu tanto procurei", conta Simone, com sorriso de orelha a orelha.

Um café da manhã especial foi preparado para que a cuidadora conhecesse melhor sua verdadeira família. Uma história que ganhou um feliz recomeço.