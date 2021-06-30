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Após quase 50 anos, mulher que foi sequestrada reencontra a mãe biológica

Em 2019, Simone Lopes Garcia, que mora em Cariacica, descobriu que foi sequestrada quando tinha dois anos pelo homem que a criou como filha. Agora, ela realizou o sonho de conhecer Nilsa, sua mãe biológica

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 17:33
Simone e a mãe Nilsa puderam se reencontrar após quase 50 anos
Simone e a mãe Nilsa puderam se reencontrar após quase 50 anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Demorou quase 50 anos para que Simone Lopes Garcia pudesse reencontrar sua mãe biológica. A ansiedade para o reencontro tão sonhado com Nilsa Aparecida de Sousa, de quem a cuidadora foi separada ainda bebê, quando foi sequestrada aos dois anos, deu lugar a uma forte emoção assim que mãe e filha ficaram frente a frente e puderam dar o abraço desejado por toda uma vida.
A história de Simone, que é moradora de Cariacica, ficou conhecida em novembro de 2019, quando ela, que na época tinha 46 anos, disse ter descoberto que foi sequestrada pelo homem que a havia criado como filha.
A história veio à tona somente após a morte de Pedro Antônio Garcia, o sequestrador. Foi a partir daí que Simone passou a investigar o passado na tentativa de responder às dúvidas que sempre teve em relação a sua própria história, já que seu suposto pai havia falado para ela que sua mãe havia morrido.
"Eu comecei fazendo uma gravação, contando a minha história e que procurava a minha mãe. Compartilhei nas redes sociais, a postagem foi sendo compartilhada por outras pessoas e até participei de reportagens sobre essa busca pela minha mãe", detalhou Simone, em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.
Durante a investigação, a cuidadora descobriu que foi sequestrada na cidade de Tanabi, no interior de São Paulo. Além disso, soube que Pedro Antônio havia sido casado com uma prima do pai biológico dela.
No boletim de ocorrência registrado por Nilsa em 7 de abril de 1975, a mãe contou à polícia que havia saído para buscar lenha próximo de casa e, ao retornar, notou a ausência de Pedro e da filha Simone. Esta foi a última vez que Nilsa viu a filha.
"Eu lutei muito, eu corri atrás procurando, mas naquela época era difícil, pois não tinha condições de ir a lugares", contou Nilsa.
Desde que descobriu sua verdadeira origem, o grande sonho de Simone era o de reencontrar sua mãe biológica. Sonho este que foi realizado em junho de 2021.
Simone saiu do ES e foi até o Mato Grosso do Sul para reencontrar a mãe, dona Nilsa
Simone saiu do ES e foi até o Mato Grosso do Sul para reencontrar a mãe, dona Nilsa Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após o caso de Simone ter sido mostrado pela TV Gazeta, foi a própria Nilsa quem reconheceu a filha. A reportagem chegou até a cidade de Água Clara, no Mato Grosso do Sul, onde dona Nilsa mora atualmente.
"Eu estava lavando louça e comecei a escutar na televisão a história de uma criança chamada Simone que tinha sido levada de casa e pensei 'essa história é quase igual a minha'. Sentei no sofá para olhar a reportagem e vi minha foto nova na televisão"
Nilsa Aparecida de Sousa - Mãe de Simone Lopes
Simone Lopes Garcia contou sua história na TV Gazeta em 2019
Simone Lopes Garcia contou sua história na TV Gazeta em 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Simone não pensou duas vezes. Com a ajuda da filha e dos irmãos que ainda nem conhecia, viajou mais de 1.700 quilômetros para conhecer a mãe. "Entrei no carro com minha filha e valeu a pena. Essa é minha mãezinha querida que eu tanto procurei", conta Simone, com sorriso de orelha a orelha.
Um café da manhã especial foi preparado para que a cuidadora conhecesse melhor sua verdadeira família. Uma história que ganhou um feliz recomeço.

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