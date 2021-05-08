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Sobrinha do prefeito

Após perder o pai com a doença, servidora de Marataízes morre de Covid

A ouvidora municipal de Marataízes, Gracielli Cúrcio da Silva, de 36 anos, morreu nesta sexta-feira (7), sete meses após perder seu pai, também devido ao coronavírus. Ela era sobrinha do prefeito de Marataízes, Tininho Batista
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 mai 2021 às 10:43

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 10:43

Gracielli Cúrcio da Silva morreu sete meses após o seu pai. Ela era sobrinha do prefeito de Marataízes
Gracielli Cúrcio da Silva, de 36 anos, de Marataízes, morreu vítima da Covid-19 Crédito: Rede social
A servidora pública Gracielli Cúrcio da Silva, de 36 anos, que trabalhava como ouvidora na Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, morreu nesta sexta-feira (7) vítima da Covid-19. Ela era sobrinha do prefeito do município, Tininho Batista.
Servidora efetiva desde o ano de 2014, Gracielli já foi secretária municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Ela já havia perdido o pai, há cerca de sete meses, também para a Covid-19. A prefeitura publicou uma nota manifestando "profundo pesar".
O prefeito Tininho Batista também lamentou a morte da sobrinha em suas redes sociais. “Infelizmente, a vida é apenas um sopro e todos nós que habitamos na Terra um dia iremos partir”. Confira a publicação com o texto na íntegra.
Na manhã deste sábado (8), um cortejo foi realizado pelos familiares e amigos em Marataízes para homenagear Gracielli. Aos sábados, o prefeito Tininho apresenta um programa de rádio na cidade, mas informou que ele não será exibido neste sábado e que o horário será em memória a sobrinha e a "todas as vidas que se foram nesta pandemia".
Segundo o painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), até a manhã deste sábado Marataízes totalizava 5.624 casos confirmados e 143 óbitos.

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