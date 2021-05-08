Após perder o pai com a doença, servidora de Marataízes morre de Covid

Gracielli Cúrcio da Silva, de 36 anos, de Marataízes, morreu vítima da Covid-19 Crédito: Rede social

Servidora efetiva desde o ano de 2014, Gracielli já foi secretária municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Ela já havia perdido o pai, há cerca de sete meses, também para a Covid-19. A prefeitura publicou uma nota manifestando "profundo pesar".

O prefeito Tininho Batista também lamentou a morte da sobrinha em suas redes sociais. “Infelizmente, a vida é apenas um sopro e todos nós que habitamos na Terra um dia iremos partir”. Confira a publicação com o texto na íntegra.

Na manhã deste sábado (8), um cortejo foi realizado pelos familiares e amigos em Marataízes para homenagear Gracielli. Aos sábados, o prefeito Tininho apresenta um programa de rádio na cidade, mas informou que ele não será exibido neste sábado e que o horário será em memória a sobrinha e a "todas as vidas que se foram nesta pandemia".