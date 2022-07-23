Após eventos com Bolsonaro, Terceira Ponte é liberada nos dois sentidos

A ponte foi interditada às 10h deste sábado e, pouco antes de 12h, a motociata de apoiadores de Bolsonaro, com a participação do presidente, passou pela via no sentido Vitória - Vila Velha, com destino à Praia da Costa. No sentido oposto, ocorreu uma passeata, que saiu do posto de combustíveis Moby Dick em direção à Praça do Papa, ponto de parada do evento religioso Marcha para Jesus. Por volta de 12h20, o presidente retornou para a Capital pela Terceira Ponte e seguiu para a Praça do Papa, onde fez discurso.