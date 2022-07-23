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Trânsito

Após eventos com Bolsonaro, Terceira Ponte é liberada nos dois sentidos

Via ficou interditada por cerca de cinco horas e meia, das 10h até as 16h deste sábado (23), para a passagem da Marcha para Jesus e da motociata, com participação do presidente
Wanessa Scardua

Wanessa Scardua

Publicado em 

23 jul 2022 às 16:10

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 16:10

Obras da ciclovia, mirante e ampliação da Terceira Ponte
Obras da ciclovia, mirante e ampliação da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini
Após ficar interditada por cerca de seis horas, a Terceira Ponte – principal via de ligação entre Vitória e Vila Velha – foi liberada nos dois sentidos às 16h deste sábado (23), segundo informações da Rodosol – que administra a via. A interdição total ocorreu devido à visita de Jair Bolsonaro (PL) ao Espírito Santo. Na via, ocorreram o evento Marcha para Jesus e a motociata, com participação do presidente da República. A previsão era que a ponte ficasse fechada até as 18h, mas a liberação foi antecipada. 
A ponte foi interditada às 10h deste sábado e, pouco antes de 12h, a motociata de apoiadores de Bolsonaro, com a participação do presidente, passou pela via no sentido Vitória - Vila Velha, com destino à Praia da Costa. No sentido oposto, ocorreu uma passeata, que saiu do posto de combustíveis Moby Dick em direção à Praça do Papa, ponto de parada do evento religioso Marcha para Jesus. Por volta de 12h20, o presidente retornou para a Capital pela Terceira Ponte e seguiu para a Praça do Papa, onde fez discurso.

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