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Pontos facultativos

Após decreto, servidores do ES vão ter dois feriadões neste fim de ano

Com pontos facultativos nas vésperas de Natal e Réveillon, servidores que não atuam diretamente em serviços essenciais terão folga de 24 a 26 de dezembro, e de 31 de dezembro a 2 de janeiro de 2022
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

16 dez 2021 às 19:08

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 19:08

governo do Espírito Santo decretou dois pontos facultativos aos servidores dos órgãos do Executivo neste fim de ano: dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal Réveillon, respectivamente. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (16).
Os beneficiados serão os servidores que não atuam diretamente em serviços essenciais da rede estadual. Com o decreto, eles terão folgas de três dias: de 24 a 26 de dezembro, e de 31 de dezembro a 2 de janeiro de 2022. Confira o documento na íntegra:

Arquivos & Anexos

Governo divulga dois pontos facultativos para o final de 2021

Decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado
Tamanho do arquivo: 8mb
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Resumo do decreto:
  1. Não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021;
  2. Excluem-se da medida prevista no art. 1º os órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala;
  3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação (nesta quinta-feira).
Após decreto, servidores do ES vão ter dois feriadões neste fim de ano

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