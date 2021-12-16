O governo do Espírito Santo decretou dois pontos facultativos aos servidores dos órgãos do Executivo neste fim de ano: dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Réveillon, respectivamente. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (16).
Os beneficiados serão os servidores que não atuam diretamente em serviços essenciais da rede estadual. Com o decreto, eles terão folgas de três dias: de 24 a 26 de dezembro, e de 31 de dezembro a 2 de janeiro de 2022. Confira o documento na íntegra:
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Governo divulga dois pontos facultativos para o final de 2021
Decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado
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Resumo do decreto:
- Não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021;
- Excluem-se da medida prevista no art. 1º os órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala;
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação (nesta quinta-feira).
Após decreto, servidores do ES vão ter dois feriadões neste fim de ano