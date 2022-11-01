Após 30 anos, filho de Carlos Batista consegue certidão de óbito do pai no ES

Carlos Batista de Freitas, advogado, morto em 25 de janeiro de 1992. Seu corpo nunca foi encontrado Crédito: Ailton Lopes - 23-01-1985

A juíza da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Fernanda Corrêa Martins relata em sua decisão, do dia 31 de outubro, que foi constatado no processo que Carlos Batista foi vítima de homicídio na década de 1990. Crime que teve repercussão nacional e que resultou em condenação criminal dos culpados.

“Ocorre que, o corpo da vítima encontra-se desaparecido desde então, muito embora tivessem sido envidados todos os esforços possíveis para sua localização. Assim, de uma análise minuciosa de todas as provas que compõem este processo, outra conclusão não se pode ter, exceto a de que o requerido (Carlos Batista) efetivamente faleceu naquela oportunidade”, é dito na decisão.

Foi declarada então a morte presumida de Carlos Batista, considerando que não foi possível um exame médico no corpo para determinar o motivo que levou a morte.

“Registre-se, por oportuno, que não existe possibilidade deste Juízo declinar a causa da morte na respectiva certidão de óbito, eis que esta exige especialidade médica, sendo que esta não pôde ser concretizada em razão da não localização do corpo do falecido”, foi explicado na decisão.

Foi determinado ainda ao Cartório de Registro Civil que lavre a certidão de óbito. A data da morte foi apontada como sendo em 25 de janeiro de 1992.

Fabrício Freitas, advogado, filho do advogado Carlos Batista de Freitas Crédito: Divulgação / Arquivo Pessoal

Longa espera

No processo é relatado que em 1998, Tolentino Ferreira de Freitas, pai de Carlos Batista, ajuizou ação pedindo a declaração de ausência com morte presumida, mas o processo foi extinto sem resolução.

Um novo processo foi movido então pelo filho do advogado assassinado, Fabrício, após a morte de seu avô. Em março deste ano houve decisão contrária à emissão do óbito pelo Juizado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra.

Um novo processo foi apresentado à Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que aceitou a manifestação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e autorizou a emissão da certidão, declarando a morte de Carlos Batista.

Execução e Carro queimado

O assassinato do advogado Carlos Batista de Freitas — cujo corpo nunca foi encontrado — teve origem com o duplo assassinato do ex-prefeito da Serra José Maria Feu Rosa e do motorista dele, Itagildo Coelho, em 8 de junho de 1990, em Itabela, Bahia.

Os dois foram mortos a tiros quando seguiam para a fazenda de Feu Rosa por um grupo de pistoleiros, em sua maioria policiais e ex-policiais militares. Logo após o duplo homicídio, morreram mais 15 pessoas, todas envolvidas direta ou indiretamente no assassinato do ex-prefeito e seu motorista.

Dois anos depois, em 25 de janeiro de 1992, o advogado Carlos Batista de Freitas foi assassinado. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), ele tinha sido contratado pelos mandantes do assassinato do ex-prefeito da Serra e de seu motorista para defender os acusados. Mas como os seus honorários não foram pagos, havia o temor de que ele divulgasse um dossiê contando os detalhes da morte.

Segundo informações no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Carlos Batista foi à casa de Adalto Martinelli (vice-prefeito de Feu Rosa) e foi recebido pelo policial civil Dermeval Gonçalves Pereira (que morreu em 1993, sem julgamento) e por João Antonio Piedade. Eles pediram que o advogado esperasse. Instantes depois, Batista teria levado um tiro na cabeça.

O corpo do advogado desapareceu, mas laudos periciais no veículo, no apartamento e em pertences da vítima constituíram a materialidade do crime.

João Henrique Filho, o Joãozinho. Assassino de Carlos Batista Crédito: Sérgio Cardoso - 26/05/1985

Pelo assassinato de Carlos Batista foram condenados João Henrique Filho, o Joãozinho (foto), como executor; o soldado da PM Geraldo Antônio Piedade Elias, que está preso, e o ex-prefeito da Serra Adalton Martinelli, que cumpre pena em regime aberto. Joãozinho foi julgado à revelia, por ter fugido da Casa de Custódia de Vila Velha pela porta da frente, no ano 2000, e foi preso em 2019.