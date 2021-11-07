Morre aos 89 anos o ex-deputado Pedro Ceolin

O político e empresário Pedro Ceolin morreu aos 89 anos na noite desta sexta-feira (5), em Vitória. Ceolin exerceu o cargo de deputado federal constituinte em 1988, além de ter sido vereador em Linhares e senador pelo Espírito Santo. O corpo foi enterrado no cemitério central de Linhares neste sábado (6). A causa da morte não foi divulgada.
Pedro Ceolin nasceu em Colatina, exerceu mandato de vereador (1959-1963), senador (1971-1979), deputado federal (1983-1987) e deputado federal constituinte (1987-1991).
A Câmara de Vereadores de Linhares divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do político e exaltando a sua contribuição para o desenvolvimento do Espírito Santo.
"Recebemos com tristeza a notícia da partida do senador, deputado federal constituinte e vereador de Linhares, Pedro Ceolin. De longe, um dos maiores expoentes da política capixaba, e que em muito contribuiu para o desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Fica a saudade e o exemplo de um grande político, e, sobretudo, de um grande ser humano. Que os parentes e amigos encontrem conforto e paz. Nossos sentimentos a todos", diz a nota.