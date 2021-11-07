Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre aos 89 anos o ex-deputado Pedro Ceolin

Pedro Ceolin foi vereador em Linhares, deputado federal e senador pelo Espírito Santo
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 nov 2021 às 20:34

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 20:34

O político e empresário Pedro Ceolin morreu em Vitória, neste sábado (6)
Pedro Ceolin tinha 89 anos Crédito: Reprodução/Facebook
O político e empresário Pedro Ceolin morreu aos 89 anos na noite desta sexta-feira (5), em Vitória. Ceolin exerceu o cargo de deputado federal constituinte em 1988, além de ter sido vereador em Linhares e senador pelo Espírito Santo. O corpo foi enterrado no cemitério central de Linhares neste sábado (6). A causa da morte não foi divulgada.
Pedro Ceolin nasceu em Colatina, exerceu mandato de vereador (1959-1963), senador (1971-1979), deputado federal (1983-1987) e deputado federal constituinte (1987-1991).
A Câmara de Vereadores de Linhares divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do político e exaltando a sua contribuição para o desenvolvimento do Espírito Santo.
"Recebemos com tristeza a notícia da partida do senador, deputado federal constituinte e vereador de Linhares, Pedro Ceolin. De longe, um dos maiores expoentes da política capixaba, e que em muito contribuiu para o desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Fica a saudade e o exemplo de um grande político, e, sobretudo, de um grande ser humano. Que os parentes e amigos encontrem conforto e paz. Nossos sentimentos a todos", diz a nota.

Veja Também

Morre músico Leonardo David, ex-maestro da Orquestra Sinfônica do ES

Morre o empresário Flávio Salles, vítima de grave acidente no ES

Morre no Rio, aos 75 anos, o autor de novelas Gilberto Braga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina espírito santo Linhares Vitória (ES) Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados