Morre aos 89 anos o ex-deputado Pedro Ceolin

A Câmara de Vereadores de Linhares divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do político e exaltando a sua contribuição para o desenvolvimento do Espírito Santo.

"Recebemos com tristeza a notícia da partida do senador, deputado federal constituinte e vereador de Linhares, Pedro Ceolin. De longe, um dos maiores expoentes da política capixaba, e que em muito contribuiu para o desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Fica a saudade e o exemplo de um grande político, e, sobretudo, de um grande ser humano. Que os parentes e amigos encontrem conforto e paz. Nossos sentimentos a todos", diz a nota.