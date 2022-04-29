Carlos Batista de Freitas, advogado, morto em 24 de janeiro de 1992. Seu corpo nunca foi encontrado Crédito: Ailton Lopes - 23-01-1985

Your browser does not support the audio element. Filho briga na Justiça por certidão de óbito de pai morto há 30 anos no ES

O advogado Fabrício Martins de Freitas luta na Justiça estadual para obter a certidão de óbito do pai, Carlos Batista de Freitas, assassinado há 30 anos. O documento foi negado no dia 15 de março deste ano, e o filho argumenta que não consegue ter acesso aos bens do pai e a herança dos avós.

O Fabrício informa que fez à Justiça estadual o pedido para a emissão da certidão de óbito em janeiro deste ano. “Houve um parecer favorável do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para a emissão do documento em fevereiro, mas fomos surpreendidos com a decisão do juiz, em março, negando o pedido”, explica ao se referir à decisão o juiz Rodrigo Ferreira Miranda, da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra.

Em manifestação, o MPES informou que, tendo em vista a sentença do Tribunal do Júri Popular que reconheceu a condenação dos acusados pelo homicídio de Carlos Batista, trata-se de um caso de morte declarada, embora ainda não se tenha encontrado o corpo do advogado.

"Restou lá consignado que a materialidade em relação à ausência do corpo da vítima, foi denotada a partir dos laudos anexos aos autos, tanto do veículo da vítima, quanto do apartamento e dos pertences da mesma, estando assim formado o laudo indireto de constatação do homicídio comprovado da morte de Carlos Batista", diz o MPES em sua manifestação.

“Foi o primeiro julgamento no Brasil em que os denunciados sentaram no banco dos réus sem que o corpo do meu pai tivesse sido encontrado. Mas havia provas de que ele foi morto. Prova disto é que o caso foi utilizado como jurisprudência no caso do assassinato da Elisa Samúdio, cujo corpo também não foi encontrado, com a condenação de duas pessoas, uma delas o goleiro Bruno”, explicou Fabrício.

Fabrício Freitas, advogado, filho do advogado Carlos Batista de Freitas Crédito: Divulgação / Arquivo Pessoal

Óbito declarado só em tragédias

Na sentença o juiz explica que, ainda que exista uma sentença condenatória de natureza criminal transitada em julgado, reconhecendo que o advogado Carlos Batista fora vítima de crime de homicídio, será preciso passar por um processo para garantir uma sentença judicial que faça a “declaração de morte presumida”, uma exigência do Código Civil.

O juiz explica que, em geral, o óbito de uma pessoa é registrado por um atestado médico ou duas testemunhas qualificadas que presenciaram ou verificaram a morte. Há o caso excepcional, quando o corpo nunca é encontrado. Para situações como esta, segundo o juiz, é que se tem a morte presumida.



O magistrado esclarece ainda que o artigo 88 da Lei de Registros Públicos diz que os juízes poderão declarar o óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver para exame.

“Exige uma situação em que a pessoa desapareça, mas um conjunto de eventos que podem ser tidos como trágicos, sendo necessária a prova da sua presença nesse evento para que se possa aferir o liame causal que conduz à certeza da morte”.

Há ainda o que estabelece o artigo 7º do Código Civil, que fala em quais situações pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência: se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.

“São situações totalmente distintas. Em uma há certeza; em outra, mera probabilidade, ainda que elevada”, diz o juiz em sua decisão.

Execução

O assassinato do advogado Carlos Batista de Freitas - cujo corpo nunca foi encontrado - teve origem com o duplo assassinato do ex-prefeito da Serra José Maria Feu Rosa e do motorista dele, Itagildo Coelho, em 8 de junho de 1990, em Itabela, Bahia.

João Henrique Filho, o Joãozinho. Assassino de Carlos Batista Crédito: Sérgio Cardoso - 26/05/1985

Os dois foram mortos a tiros quando seguiam para a fazenda de Feu Rosa por um grupo de pistoleiros, em sua maioria policiais e ex-policiais militares. Logo após o duplo homicídio, morreram mais 15 pessoas, todas envolvidas direta ou indiretamente no assassinato do ex-prefeito e seu motorista.

No ano seguinte, em 24 de janeiro de 1992, o advogado Carlos Batista de Freitas foi assassinado. Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), ele tinha sido contratado pelos mandantes do assassinato do ex-prefeito da Serra e de seu motorista para defender os acusados. Mas como os seus honorários não foram pagos, havia o temor de que ele divulgasse um dossiê contando os detalhes da morte. Joãozinho foi um dos condenados por este crime, como executor do advogado.

Em 25 de janeiro de 1992, o advogado Carlos Batista de Freitas foi assassinado. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), ele tinha sido contratado pelos mandantes do assassinato do ex-prefeito da Serra e de seu motorista para defender os acusados. Mas como os seus honorários não foram pagos, havia o temor de que ele divulgasse um dossiê contando os detalhes da morte.

Segundo informações no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Carlos Batista foi à casa de Adalto Martinelli (vice-prefeito de Feu Rosa) e foi recebido pelo policial civil Dermeval Gonçalves Pereira (que morreu em 1993, sem julgamento) e por João Antonio Piedade. Eles pediram que o advogado esperasse. Instantes depois, Batista teria levado um tiro na cabeça. O corpo desapareceu, mas laudos periciais no veículo, no apartamento e em pertences da vítima constituíram a materialidade do crime.

Pelo assassinato de Carlos Batista foram condenados, João Henrique Filho, o Joãozinho, como executor; o soldado da PM Geraldo Antônio Piedade Elias, que está preso, e o ex-prefeito da Serra Adalton Martinelli, que cumpre pena em regime aberto. Joãozinho foi julgado à revelia, por ter fugido da Casa de Custódia de Vila Velha pela porta da frente, no ano 2000, foi preso em 2019.