Aplicativo vai enviar alertas sobre vacinação de crianças para pais e responsáveis

Aplicativo conta com funcionalidades para acompanhemento da saúde das crianças Crédito: Divulgação / Governo Federal

Caderneta Digital de Saúde da Criança conta com dados sobre histórico de vacinas, previsão para as próximas doses e lembretes para imunização. Através de um aplicativo, pais, mães e responsáveis por crianças vão receber alertas sobre o cronograma ideal de vacinação e outros detalhes sobre a saúde dos pequenos. Integrado ao portal “ Meu SUS Digital ”, do Ministério da Saúde , aconta com dados sobre histórico de vacinas, previsão para as próximas doses e lembretes para imunização.

No portal virtual, que não substitui a caderneta física, mas que auxilia no acesso às informações sobre a saúde das crianças, os pais podem conferir, além de dados sobre vacinação, os seguintes pontos:

Crescimento Infantil: registros de peso, altura, perímetro cefálico e IMC, com gráficos de evolução;





Desenvolvimento Infantil: acompanhamento dos marcos de desenvolvimento, com alertas de atenção;





Saúde Bucal: informações sobre o crescimento dos dentes e cuidados essenciais;





Histórico Clínico: dados sobre consultas, atendimentos e procedimentos realizados;



Segundo o Ministério da Saúde, os dados serão lançados em tempo real por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. A iniciativa, segundo o ministro Alexandre Padilha, é voltada para um maior auxílio na promoção da saúde de crianças brasileiras.

“São duas novidades que vêm com a caderneta digital, duas grandes vantagens para os pais. A primeira é o simples fato de ela existir: aquela situação em que o pai ou a mãe chega à unidade de saúde ou à escola e esquece a caderneta física, agora está resolvida — ela estará disponível no aplicativo. A outra é que a caderneta digital terá mensagens ativas, ou seja, vai enviar alertas para o responsável informando que chegou a hora de vacinar ou de tomar uma dose de reforço”, explicou.

Além disso, ainda é possível conferir informações sobre educação, assistência social, direito das crianças no SUS, diagnósticos sobre a importância do leite materno, recomendações para uma nutrição adequada, orientações sobre diarreia, desidratação, desnutrição e outros cuidados básicos, dicas sobre tempo de tela, promoção de hábitos saudáveis, identificação de sinais de violência e onde buscar ajuda e também informações para auxílio em cuidados especiais para bebês prematuros.

Como acessar?

Para utilizar as funcionalidades da caderneta, basta ter conta ativa no portal Gov.br para o responsável e para a criança e ter o aplicativo Meu SUS Digital instalado no telefone ou acesso ao site de mesmo nome na internet.