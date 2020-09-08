Apenas 30% dos moradores do ES têm plano de saúde, aponta IBGE

Crédito: Arquivo | Agência Brasil

O levantamento, feito ao longo de 2019 em todo o país e divulgado nesta sexta-feira (4), demonstra que a cobertura no Brasil também se aproxima desse índice, alcançando 28,5% da população.

"Assim como o Brasil, o Espírito Santo tem uma realidade muito diversa. Mesmo sendo um Estado pequeno em número de municípios e extensão territorial, há diferenças importantes de Vitória para outros municípios, mesmo se comparado à região metropolitana. A capital tem uma situação bastante confortável em termos de SUS, e também na cobertura de planos de saúde. Durante muito tempo Vitória liderou entre as capitais que mais tinham planos", pontua Edson Pistori, assessor especial da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Desde a crise econômica de 2014, ele diz, muitas pessoas vêm deixando os planos de saúde para usar os serviços do SUS, num movimento reforçado pela perda de emprego e, consequentemente, de poder aquisitivo.

REDE ESTADUAL

Na rede pública estadual, o reflexo foi observado com o aumento da demanda por consultas especializadas, em torno de 15% nos últimos cinco anos. Algumas áreas são mais estranguladas, tanto por se tratar de subespecialidade, quanto pelo fato de não haver profissionais atuando no serviço público, ou mesmo no Espírito Santo.

Edson Pistori lembra que, na gestão passada, também houve redução na oferta de consultas especializadas, aumentando as filas de pacientes. Agora, a Sesa trabalha em um projeto de integração da atenção básica, realizada pelos municípios, com o Estado, para reduzir a burocracia e acelerar o processo de atendimento. A pandemia da Covid-19 acabou atrasando a sua implementação, mas agora foi retomado.

Outra estratégia, segundo Edson Pistori, tem sido a de promover residências médicas para suprir a carência de profissionais em determinadas áreas, contribuindo para que esses especialistas permaneçam no Estado. Dessa maneira, o assessor da Sesa espera que o SUS esteja mais bem preparado para um novo aumento na procura pelos serviços públicos, decorrente da pandemia.