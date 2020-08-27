IBGE: Por que 17 cidades do ES estão perdendo seus moradores?

Por outro lado, acrescenta Lira, também vivenciamos a chamada janela de oportunidade. É o período em que o número de pessoas de 15 a 65 anos - consideradas pessoas em idade ativa -, consegue superar o número de pessoas abaixo de 14 anos e ainda aqueles acima de 65 anos. A renda dos que estão entre 15 a 65 anos, cobre a demanda, a dependência dos adolescentes e da terceira idade. Estamos vivendo a nossa janela de oportunidades, é o bônus demográfico. Um momento mais favorável para a economia e a população, explica Lira.